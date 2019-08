Los coches nuevos deberán cumplir una norma de gases más restrictiva

Mañana entrará en vigor una nueva norma para la medición de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos, mucho más estricta y que tendrán que superar los vehículos nuevos para conseguir todas las homologaciones medioambientales antes de estar a la venta. Esta prueba, denominada Real Driving Emission (RDE), deberá llevarse a cabo de forma directa en carretera y pretende medir y controlar las emisiones de NOx y de partículas en condiciones reales de conducción.

Los fabricantes, defienden los concesionarios, ya han venido haciendo los deberes y han realizado grandes inversiones para adaptarse a los nuevos controles, de modo que, auguran, no ocurrirá como hace un año ante un cambio semejante. El 1 de septiembre de 2018 se puso en marcha una normativa similar, llamada WLTP, que también endurecía la forma en la que se realizaban las mediciones de las emisiones de los vehículos nuevos. Muchos coches no superaban la prueba y los concesionarios tuvieron que lanzar agresivos descuentos para deshacerse de aquellos modelos que no pasaban el test.

"Esta es una vuelta de tuerca más en el control de las emisiones y la homologación de los vehículos, pero este año no ha habido agobios porque los nuevos coches ya superan la prueba", explicó el vicepresidente de la patronal asturiana de talleres y concesionarios (Aspa), Jesús Jardón. A día 27 de agosto, las ventas de coches estaban cayendo en la región un 23%. Hay que tener en cuenta que el año pasado el subidón de las matriculaciones fue importante ante la entrada en vigor del WLTP.