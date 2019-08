Los transportistas se rebelan ante el intento de Arcelor de rebajar las tarifas

ArcelorMittal quiere meterle un buen tijeretazo al precio de los portes que cobran las 22 empresas del transporte que trabajan en los talleres que la multinacional tiene en Asturias. El recorte sería como mínimo del 5%, aunque la compañía pretende que en algunos casos ese porcentaje sea mayor. La revuelta entre los transportistas es de órdago y el anuncio los ha pillado con la marcha cambiada. Tanto que amenazan con dejar de prestar servicio a la siderúrgica a partir del 1 de octubre en el caso de que no dé marcha atrás.

Cada día unos 300 camiones cargan y transportan material y diferentes productos en los talleres que Arcelor tiene repartidos entre Gijón y Avilés. Esas 22 compañías facturan en conjunto unos 70 millones de euros al año, según algunas estimaciones. "Habrá empresas que pierdan millones con el recorte", asegura el presidente de la patronal Asetra, Ovidio de la Roza. "Es que si los cargadores tuvieran un 5% de beneficios estaríamos dando saltos de alegría, los márgenes ya están muy apretados", añadió.

A comienzos de agosto, Arcelor comenzó a enviar cartas a estas compañías de transporte para avisarlas de que iba a recortarles el precio de los portes. La estrategia entra dentro de la propuesta de la siderúrgica de apretarles las tuercas a sus subcontratas para ahorrar costes. Algunas compañías ya han expresado sus quejas porque aseguran que la multinacional les está presionando demasiado y llevándolas al borde de la asfixia económica.

"Si aceptáramos algo así estaríamos trabajando a pérdidas. Todo está subiendo. Sube el precio del combustible. Suben los impuestos. Y ahora esto. Lo que les quieren hacer a las cargadoras es una salvajada", apuntó Alejandro Monjardín, presidente de la otra patronal asturiana del sector, Cesintra.

Ambas asociaciones, Asetra y Cesintra, han remitido una carta a la dirección de la multinacional expresándole su malestar por la decisión e instándola a que rectifique. De lo contrario, amenazan en su escrito, dejarán de prestar servicio a la multinacional. "Reconocemos que la situación del acero no pasa un buen momento, pero esto es demasiado", señaló Monjardín. De hecho, las patronales apuntan que las tarifas ya están ajustadísimas y esperan que la situación se pueda reconducir en septiembre.

"Nuestras empresas no están dispuestas a pasar por ahí. Bajo ningún concepto. No nos vamos a plegar fácilmente", advirtió Ovidio de la Roza. No solo eso, los transportistas aseguran que la relación con la multinacional lleva un tiempo deteriorada. En varias ocasiones han denunciado los excesivos tiempos de espera que tienen que hacer los camioneros en las instalaciones de la siderúrgica esperando a la carga y descarga de sus vehículos. Ya han puesto la situación en conocimiento de la compañía sin que esta haya hecho nada, critican.

Arcelor no solo quiere recortar en el transporte, también lo está haciendo en el mantenimiento de sus instalaciones que depende, en un alto porcentaje, de las subcontratas. La multinacional tiene pendiente presentar a estas compañías un plan de reordenación auxiliar que tiene bastante inquietos e intranquilos a empresarios, trabajadores y sindicalistas. Temen que la siderúrgica quiera aprovechar para meterle un buen tajo a su carga de trabajo y, por lo tanto, al empleo.