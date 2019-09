Los empresarios exigen a Maroto un estudio sobre el impacto de la transición energética en Asturias

Los empresarios asturianos plantearon esta mañana a la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras un desayuno en Oviedo, la necesidad de hacer una evaluación exhaustiva que puede tener el coste de la transición energética. La idea la verbalizó el presidente de la Federación de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, que "le hemos trasladado la necesidad de que se impulse una comisión mixta para hacer un estudio de impacto. Creo que hemos aportado datos que reflejan esa singularidad de Asturias".

Maroto descartó hacer declaraciones. No las hizo ni al inicio ni al acabar el desayuno con los empresarios. Pero su postura la trasladó el consejero de Industria, Enrique Fernández, que aseguró que el Gobierno nacional se había mostrado receptivo a la propuesta empresarial. Aunque también puso el acento en las dificultades que tiene el Ejecutivo, que está en funciones, en sacar este tipo de propuestas adelante. Primero se necesita más estabilidad.

"La ministra se ha hecho cargo de todas estas reivindicaciones y todas las cuestiones que le han sido trasladadas y ha asegurado que el Gobierno de la nación es consciente de estas preocupaciones y estos riesgos y que está trabajando en ellos, pero con dos limitaciones muy serias", dijo Fernández, "por un lado, que se trata de un Gobierno en funciones y es necesario que tenga plena capacidad operativa cuanto antes, y, por otro, que el presupuesto que maneja este Ejecutivo es uno que tenía cero euros para políticas industriales".

Esas limitaciones son palpables en algunas cuestiones claves para el futuro industrial de Asturias. "Las partidas que se están pudiendo conseguir para fines industriales, como son las compensaciones de costes indirectos del CO2, es a través de modificaciones presupuestarias que son siempre lentas, laboriosas y lo que se necesita es un presupuesto en el que la industria tenga unas partidas específicas para afrontar temas como el de descarbonización o los impactos del 'Brexit'", la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Feito aseguró que dada la singularidad de la región hay que hacer un estudio de impacto adaptado a Asturias. En la mesa estarían representados, según la idea de los empresarios, el Gobierno nacional, el Principado, la patronal Fade y los sindicatos. "El objetivo de tener ese estudio es que de cara a todas las medidas que se impulsen en los convenios de transición justa puedan ser más eficaces y minimicen los impactos para Asturias", resaltó Feito.

El patrón de patrones aseguró que la ministra se mostró "receptiva" a todas las propuestas "pero nos ha transmitido que hay unas ciertas limitaciones porque temas importantes como es el del estatuto de las industrias electrointensivas no se puede llevar a término hasta que no haya un Gobierno estable. Y otras cuestiones como el ajuste en frontera, que es importante para las empresas asturianas como las siderúrgicas, es un asunto que hay que ir impulsado desde la Unión Europea". Pese a todo, destacó que hay ciertos asuntos en los que podemos ir avanzando como "es este estudio de impacto que tendría el aval de todos los agentes y es un primer paso que es absolutamente necesario".

Lo que disgusta a los empresarios asturianos es la posibilidad de ir a unas nuevas elecciones. "Repetirlas no sería bueno para nadie y menos para Asturias porque aquí habría un impacto significativamente negativo dado que hay cuestiones de urgencia que no se pueden abordar hasta que no haya un nuevo gobierno", destacó Feito.