Tarea pendiente de la FP dual en Asturias: que las empresas la vean como una inversión

Una de las tareas más arduas que tienen los responsables de la Formación Profesional dual (FP) en Asturias es "mentalizar al mundo empresarial" para que lo vea como una inversión y no como una obligación. Así lo señaló el ya exdirector del Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) de Mantenimiento de Producción y Servicios a la Producción de Langreo, Manuel Francisco Fanjul Antuña, en la segunda jornada de la Escuela de Verano "Manuel Fernández López, Lito", que organiza UGT de Asturias. Fanjul, que se jubiló el pasado domingo, aseguró que la región, en cuanto al impulso de la FP "está en un impasse". Y explicó: "He perdido toda la confianza porque veo que en el organigrama del Gobierno aún no hay una viceconsejería de FP dual y me da la impresión de que esta formación será la gran olvidada".

El exdirector del CIFP langreano abogó por acabar de darle una vuelta de tuerca al contrato de aprendizaje, que solo beneficia a los estudiantes menores de 25 años, y que es el que suele usarse en la formación dual. Defendió un modelo diferente que beneficie a otros colectivos como los mayores de 50 años.

En el debate también participó Ramón Martínez de Murguía Urreta, antiguo coordinador de la FP dual en el Gobierno vasco, uno de los espejos en los que quiere mirarse la región para el desarrollo de esta formación. Apuntó que ese programa comenzó muy poco a poco en aquella comunidad. En 2012 había solo 124 alumnos, mientras que el pasado curso se cerró con 2.300 y 1.435 compañías involucradas en el proyecto. "Ahora estamos también formando a los estudiantes para que gestionen la incertidumbre, para que puedan adaptarse al futuro, a asuntos como la robótica o la inteligencia artificial", dijo.