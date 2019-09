La Reserva Federal de EE UU no ve riesgo de recesión

La Reserva Federal (Fed), el banco central de EE UU, no ve riesgo de una crisis económica acusada, "Nuestra principal expectativa es que no habrá recesión", indicó en Zurich (Suiza) Jerome Powell, presidente de la autoridad monetaria estadounidense, quien añadió que no cree que ésa sea la situación más probable "ni en EE UU ni en la economía global". No obstante, advirtió de una moderación del crecimiento y de la existencia de algunos "riesgos significativos", como la guerra comercial y la baja inflación. Powell dijo que la economía de EE UU está "en buena forma", con una previsión que "sigue siendo favorable".