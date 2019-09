La plantilla recibe apoyo en el estadio del Unión Popular de Langreo

Los trabajadores de Vesuvius, algunos de ellos con sus familias, recibieron ayer apoyo en el estadio de Nuevo Ganzábal de Langreo. La plantilla acudió al partido entre el Unión Popular de Langreo y el Atlético de Madrid B invitada por el club. Entre cánticos de "Vesuvius no se cierra" y una cálida ovación, desfilaron por el campo hasta la grada. En el descanso del encuentro, dos integrantes de la plantilla sacaron al césped una pancarta reivindicativa. "No se puede tolerar que llegaran por las buenas y nos dijeran que el 15 de octubre nos vamos a nuestras casas", comentaban los trabajadores, que lamentaban que la empresa haya tomado la decisión cuando la planta de Langreo da beneficios. "El año pasado batieron récords, y ahora quiren cerrar. No lo vamos a permitir", señalaban. Durante el encuentro, los aficionados ubicados en el frente "Dixebra Popular" lanzaron cánticos contra el cierre de la compañía. En la imagen, jugadores del Langreo y trabajadores aplauden antes del inicio del partido.