"El cierre de Vesuvius supondría el fracaso de la reindustrialización", afirma la plantilla

La plantilla de Vesuvius, la fábrica de moldes y piezas refractarias para la industria siderometalúrgica ubicada en el polígono industrial de Riaño, volvió ayer a exigir a la multinacional que "retire el expediente de regulación de empleo que ha puesto encima de la mesa" para dejar la actividad industrial. Lo expresó Juan Manuel Baragaño, presidente del comité de empresa, durante la concentración de trabajadores celebrada ayer al mediodía junto a la factoría. Contaron con el apoyo de los miembros de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CC OO, que reclamaron mayor implicación de las administraciones. Por la tarde, los grupos municipales del Ayuntamiento de Langreo difundieron un comunicado conjunto de apoyo a la plantilla de Vesuvius.

Los trabajadores regresaron ayer al trabajo -tal y como se habían comprometido la semana pasada- y están a la espera de lo que ocurra mañana, cuando la empresa presentará los detalles del ERE. Aún así, han montado un punto de información y encuentro en el exterior de la fábrica.

"Empezamos a trabajar a las seis de la mañana y en la cara de los compañeros se veía mucha inquietud y desánimo, pero vamos a seguir adelante, eso demuestra lo que somos y como encaramos una medida que no tiene sentido alguno en una fábrica con beneficios", destacó Baragaño, que exigió a la compañía que "quite la regulación que hay encima de la mesa". A falta de información, los trabajadores mantienen el calendario de movilizaciones previsto y el día 16 marcharán a pie hasta el Ayuntamiento de Langreo. El fin de semana pasado llevaron su protesta al estadio de fútbol de Ganzábal y a la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) de San Martín del Rey Aurelio. Baragaño agradeció el respaldo recibido en esas citas y en jornada central de las fiestas de El Carbayu. "Estamos muy agradecidos por el apoyo que estamos recibiendo de los vecinos, porque no es solo un problema nuestro, somos una empresa de la reindustrialización y el cierre supondría su fracaso", destacó Baragaño, que aseguró que van a luchar contra la clausura como ya hicieron en 2009.

Por otro lago, los grupos municipales del Ayuntamiento de Langreo mostraron su apoyo a los trabajadores de Vesuvius "ante la inminente presentación de un ERE que puede significar el despido de más de 100 trabajadores". Por ello, la Corporación "respaldará cualquier movilización decidida en sus asambleas". En el comunicado, los grupos municipales destacan que el cierre de la fábrica "no obedece a causas económicas graves" y dan cuenta del intento de cierre de 2009, cuyo "pretexto de los altibajos en el mercado del acero ya se demostró falaz entonces". Su marcha "sería un golpe para toda la industria de Langreo; Vesuvius no se cierra", finalizan.