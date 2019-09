La defensa de la fábrica de Vesuvius enciende la demanda de una auténtica reindustrialización

Una marea humana de camisetas naranjas se extendió ayer como una lengua de lava desde la factoría de Vesuvius, en Riaño, hasta la plaza del Ayuntamiento de Langreo, en Sama, en una marcha multitudinaria que tenía como propósito mostrar el apoyo de la población a los 111 trabajadores de la factoría de productos refractarios y clamar contra la desindustrialización de la Asturias minera. El apoyo fue masivo, de un calado inédito en los últimos años, con más de 7.000 vecinos secundando la protesta en la calle y con decenas de comercios que bajaron la persiana durante la mañana como muestra de solidaridad. "La cuenca se nos muere como sigamos así; hay que hacer algo", resumía César Altable, uno de los vecinos participantes.

Según lo visto ayer en la calle, la amenaza de cierre de Vesuvius ha servido para movilizar a la ciudadanía y prender la mecha del rechazo social ante el progresivo desmantelamiento industrial de las comarca mineras. En 2009, cuando el cierre también planeaba sobre Vesuvius, los trabajadores protagonizaron una marcha similar hasta Sama. Participaron 300 personas en la protesta. Ayer hubo más de 7.000, según la Policía Local. En esa última década, el valle del Nalón ha asistido a la clausura de todas sus minas, a la desaparición de emblemas fallidos de la reconversión como Alas Alumnium y Venturo XXI, al traslado de los talleres de Duro Felguera y al cierre de numerosas industrias auxiliares.

"La gente está cansada de esta situación, que cada vez va a peor con todo lo que se está cerrando", explicaba ayer la cantante langreana Marisa Valle Roso, que asistió a la marcha. "Hay que unirse y echarse a la calle, ser solidario y ponerse en el lugar de los demás. Hace tiempo que no se veía una protesta tan multitudinaria". A su lado, el gaitero y productor musical Pablo Carrera hacía un análisis similar: "Es una injusticia, como otras tantas que vienen sucediendo en los últimos años".

Eloy Alonso, prejubilado del sector del metal, era el portavoz de los trabajadores hace 17 años cuando la centenaria fundición Talleres Soldevilla echó el cierre en Sama. Ayer también quiso estar en la movilización: "Hay que luchar y resistir porque están desmantelando esta cuenca. Ha venido muchísima gente, pero es que no queda otra; se lo están llevando todo".

Una de las estampas más llamativas a lo largo del recorrido eran los numerosos establecimientos que cerraron sus puertas durante la mañana para secundar la protesta. Leticia Fernández, propietaria de una sidrería, fue una de las que no abrió su negocio. "No es lógico que una empresa que tiene beneficios cierre. Son muchas familias que se quedan en la calle. Todos salimos perdiendo con esta situación; si se pierden trabajos también se resiente la hostelería y el comercio".

César Altable tiene 30 años y trabaja en una multinacional del sector servicios. Ayer tenía el turno de tarde, "pero si no hubiese sido así, lo habría cambiado para estar aquí. Si no paramos esto la cuenca va a acabar muriendo. Hay que hacer algo; será una ciudad dormitorio como sigamos así. Hay que estar todos juntos".

La marea naranja desembocó frente al Ayuntamiento sorteando los puestos itinerantes -era lunes de mercado en Sama- poco antes del mediodía al grito de "Vesuvius no se cierra". Desde el balcón del Consistorio y también con la camiseta naranja, la alcaldesa, Carmen Arbesú, leyó una declaración institucional consensuada con todos los grupos municipales: "Solo hay reacciones de asombro y rabia por una decisión inexplicable. Nos encontramos con la enésima decisión de una empresa que pone la codicia y el lucro por encima de cualquier otra consideración".

"Es una deslocalización premeditada y fría", prosiguió Arbesú, que aseguró que "perder empleos industriales, nivel de actividad e ingresos es un nuevo varapalo inmerecido a la economía de toda esta comarca. El Ayuntamiento os respalda. Y no va a quedarse quieto ante este atropello; levantará su voz en todas las instituciones asturianas, españolas y europeas para que vuestro caso sea escuchado en las altas instancias. Porque es todo el modelo social del continente lo que está en juego en vuestra parcela del polígono de Riaño. No queremos que Vesuvius os abandone. Si llegara a hacerlo, el precio debería ser tan alto que no le compensara. Vesuvius no cierra y las cuencas no se rinden".

Tras la lectura del escrito, la regidora, que participó junto a otros ediles en la marcha, manifestó sentirse "emocionada" e "impactada" por la respuesta de los vecinos. "El pueblo está cansado. Con todo lo que hemos sufrido con la descarbonización no se entiende que una empresa que funciona se vaya".

Por su parte, Juan Manuel Baragaño, presidente del comité de empresa, esgrimió que "el apoyo de la gente refleja el atropello que quieren hacer. Está todo Langreo y toda Asturias con nosotros porque estamos cansados de que vengan a expoliarnos. Este apoyo supone un compromiso para ser un referente de la lucha; ya está bien de que desmantelen Asturias y las cuencas". "Pelearemos hasta el último momento", indicó Baragaño que animó a "duplicar o triplicar la gente que hay hoy aquí" en la marcha a Oviedo del día 24.