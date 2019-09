España creció en 2018 el 2,3% y no el 2,6% inicialmente anunciado, y los mismo ocurrió en 2017 (el avance del PIB fue del 2,9% y no del 3%) y en 2016 (3% y no 3,2%), según la revisión que hizo ayer el INE. En 2015 creció algo más de los dicho: el 3,8% y no el 3,6%.