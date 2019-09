Industria se reunirá en Londres con Vesuvius para tratar de revertir el ERE

Representantes del Ministerio de Industria se reunirán con la dirección de la multinacional Vesuvius en Londres para tratar de buscar una solución que evite el cese de producción en la fábrica de refractarios de Langreo, en la que trabajan 111 empleados y de la que dependen empresas auxiliares. El encuentro en la capital británica fue anunciado por el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, durante la reunión que mantuvieron los miembros del comité de empresa de Vesuvius con los representantes de los grupos políticos en la Junta General del Principado tras la marcha a pie que los trabajadores protagonizaron desde la fábrica del polígono de Riaño hasta el centro de Oviedo.

Con gritos de "Vesuvius no se cierra, Asturias no se cierra" y "Sánchez, Barbón, Vesuvius solución" los trabajadores llegaron a la puerta de la Junta General del Principado arropados por cerca de dos mil personas. Medio millar caminaron los más de 22 kilómetros que separan Langreo de Oviedo y el resto se sumaron a la marcha en el barrio de La Tenderina y los últimos ya en el centro de Oviedo, entre estruendo de petardos, humo de bengalas y música de charanga. Todos detrás de una pancarta en la que se leía "Por el futuro de la industria asturiana. Vesuvius no se cierra". "Estamos agotados, pero contentos con este recibimiento", afirmaba casi sin voz Carlos Martínez, un trabajador langreano de Vesuvius. "La marcha ha sido un éxito", resumía Juan Manuel Suárez Baragaño, presidente del comité de empresa de Vesuvius, antes de entrar a la Junta General del Principado, donde esperaban a los trabajadores el consejero de Industria, Enrique Fernández, y representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro. Sólo faltaba Vox.

"Sentimos que el apoyo de la Junta es claro pero necesitamos que vuestros partidos, a nivel nacional y europeo, presionen a la dirección de Vesuvius para que retire el ERE. Necesitamos que ellos sientan la presión al igual que la sienten los trabajadores, y que estén muy incómodos", señaló Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria de Asturias, ante la representación política. Fue allí donde el consejero Enrique Fernández adelantó que el Ministerio de Industria ya se estaba moviendo y que en los próximos días se reuniría con la dirección de Vesuvius en Londres. "Hay que tocar las puertas en Londres y en Bruselas, allí está la toma de decisiones, porque a la gente que envían aquí a negociar son el batallón de la muerte, vienen a cerrar", afirmó Enrique Fernández.

Los representantes de los grupos políticos en la Junta coincidieron en destacar el "sinsentido" del cierre de la factoría langreana cuando da beneficios y ofrecieron su apoyo a los trabajadores. "Agradecemos los apoyos y entre todos tenemos que retratar a una empresa como Vesuvius que quiere dejarnos debajo de un puente alegando un sobreproducción en Europa que ella misma provoca poniendo turnos de siete días en fábricas de Polonia, donde quieren desviar la producción de Langreo", señaló Suárez Baragaño, que minutos después, ya con megáfono en mano y en la calle, agradeció el apoyo de todos los concentrados ante la Junta General. "No somos números, somos personas y a ir que ir a por ellos", grito con el último hilo de voz.