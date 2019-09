La marcha de Vesuvius entra en Oviedo con medio millar de personas

La marcha de Vesuvius entró en Oviedo con cerca de medio millar de personas vestidas con camisetas naranjas y al grito de "Vesuvius no se cierra, Asturias no se cierra". La mayoría llevaban viente kilómetros en las piernas pero en las voces no se notaba.

Pasadas las doce y media del medio día, tras cuatro horas y media de caminata desde la fábrica de Riaño, los manifestantes llegaron a la capital asturiana. Los sonidos de los petardos anticiparon la presencia de la marea naranja. En La Tenderina les esperaban decenas de personas para sumarse a la marcha hasta la Junta General del Principado tras una pancarta en la que se leía: "Por el futuro de la industria asturiana. Vesuvius no se cierra".

Además de trabajadores y familiares había empleados de otras industrias de la región, sindicalistas y muchos vecinos de Langreo. Una gran pancarta destacaba el respaldo de la asociación de vecinos de Riaño.

A pie desde la fábrica de Riaño hasta la Junta

La marcha reivindicativa partió pasadas las 8.00 de la mañana de la factoría de Vesuvius, situada en el polígono industrial de Riaño I. La protesta tomó la carretera de los túneles de Riaño, de doble carril, escoltada por seguridad por agentes y vehículos de la Guardia Civil. "Ye la primera vez que veo a un guardia civil en una rotonda y no me pongo nerviosu", comentaba uno de los trabajadores durante la marcha.

La plantilla quiere, además de defender su puesto de trabajo ante los planes de cierre de la dirección, que "Asturias despierte de una vez. No es solo Vesuvius, es la reindustrialización de las Cuencas, que voló. Es toda Asturias, y este es un ejemplo claro. Una empresa que da beneficios, con carga de trabajo, con un producto con futuro. ¿Qué hay que hacer entonces, la reindustrialización de la reindustrialización?", señaló Juanma Baragaño, presidente del comité de empresa de Vesuvius, al inicio de la marcha.

Los trabajadores se reunirán con representantes de los grupos de la Junta General, que respaldan sus movilizaciones. "Queremos hacer un frente común para impedir que se desmantele Asturias", añadió Baragaño.