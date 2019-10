Industria convoca a Vesuvius para el lunes y la empresa alega que ese día es imposible

El Ministerio de Industria ha convocado a la dirección de Vesuvius y a los representantes de los trabajadores para celebrar el próximo lunes en Oviedo la reunión tripartita sobre el futuro de la planta langreana. Todo indica que los directivos de Vesuvius no asistirán al encuentro por motivos de agenda y personales. En la multinacional hay malestar. Aseguran que habían manifestado la imposibilidad de que tanto Richard Sykes como Francisco Lorenzo -que llevan el peso de la negociación del ERE- pudieran estar físicamente en Oviedo el lunes y que, aún así, el Ministerio ha fijado esa fecha para un encuentro al que también asistirán representantes del Gobierno regional.

La multinacional quiere que la negociación del ERE no salga del cauce que fija la legislación española y que limita la participación directa a la dirección de la empresa y a los representantes de los trabajadores. No obstante, la compañía no ve inconveniente en asistir a "mesas de trabajo" en las que estén también las administraciones, aunque en esta ocasión alegan que la fecha fijada hace imposible la asistencia. El comité de empresa considera clave esa reunión para poder hablar de alternativas al cese de la actividad puesto que destacan que la empresa sólo quiere hablar de las condiciones de despido.

El "Vesuvius no se cierra" ya es un mantra en las Cuencas. Representantes de la plantilla de la factoría acudieron ayer a la oficina de Correos de La Felguera para enviar a la sede de la multinacional en Londres las 15.000 firmas que han recogido contra el cierre. Y siguen sumando apoyos.

Ayer recibieron en la fábrica a representantes sindicales de otras empresas de la región que les dieron sus ropas de trabajo serigrafiadas para colocarlas en la verja de la factoría. "Con estas camisetas quieren decirnos que están con nosotros. No solo un día, que están con nosotros siempre", señaló Juan Manuel Suárez Baragaño, presidente del comité de empresa de Vesuvius por CC OO. Han reunido ya veinticinco prendas. En la jornada de ayer, pasaron por la planta de Vesuvius los representantes sindicales de Bayer, Trefilerías Moreda, Metalux y Química del Nalón. El líder sindical aseguró que los ánimos de la plantilla están "altos" debido al apoyo social y a los avances con el Ministerio de Industria. No obstante, reconocen que la situación es delicada.