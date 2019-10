Vesuvius se enroca y los trabajadores exigen al Gobierno que dé un paso al frente

Vesuvius no da su brazo a torcer e insistió ayer a los sindicatos en que la única salida que quiere negociar para su fábrica de Riaño (Langreo) es el fin de su actividad fabril y la consecuente extinción de la gran mayoría de los contratos laborales. Lo dijo después de rechazar frontalmente la oferta que habían puesto sobre la mesa los trabajadores y que contemplaba convertir las plantas de la multinacional inglesa en España (la langreana y la de Miranda del Ebro) en las de referencia del grupo en Europa. Eso sí, la empresa mejoró su oferta de indemnización para los empleados que vayan a ser despedidos. Ante el criterio de la dirección de la compañía, los sindicatos aseguraron que es la hora de que los políticos demuestren que tienen voluntad de solucionar este conflicto laboral y les pidieron que den ya un paso al frente y "suden la camiseta".

El mensaje y la petición de auxilio la lanzó, megáfono en mano y encaramado a uno de los muros de la Catedral de Oviedo, el presidente del comité de empresa de Vesuvius en Langreo, José Manuel Suárez Baragaño. Entre las paredes del templo permanecen desde el miércoles encerrados tres operarios de la multinacional en protesta por la decisión de la dirección de echar la persiana. En el exterior, Suárez Baragaño pidió al Gobierno para que ponga todo de su parte. "Necesitamos ayuda. Necesitamos que se tomen decisiones paralizando un ERE que es injusto y que solo busca deslocalizar. Tienen que implicarse como estamos haciendo los trabajadores", reclamó. Unos minutos después, el comité autonómico de la Federación Socialista de Asturias (FSA) aprobó por unanimidad un pronunciamiento en apoyo a los trabajadores de la siderúrgica.

A la plantilla no le sentó nada bien que Vesuvius rechazara su propuesta para reflotar y relanzar la planta langreana. Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de CC OO, aseguró que "curiosamente la empresa nos dijo en la reunión que nuestra iniciativa tuvo mucho mérito. Esto es el mundo al revés, resulta que lo hacemos todo bien, primero trabajando dentro de la fábrica, y luego presentamos una buena propuesta pero a Vesuvius no le vale nada que no sea despedir". La multinacional inglesa justificó su rechazo a la propuesta de los trabajadores porque implicaría unas inversiones superiores a los dos millones de euros y una duplicación de equipos e instalaciones ya existente en otras plantas europeas. "Incrementar la capacidad instalada en Langreo agravaría aún más la magnitud del problema de la factoría", señaló la empresa.

Dentro de la Catedral, los tres empleados de Vesuvius cumplían su segundo día de encierro. El dean del templo ovetense, Benito Gallego, aseguró que los trabajadores pasaban la mayor parte del día dentro de la sacristía y la noche en su propio despacho. "Es el sitio en el que menos frío hace", explicó a este diario. Gallego dedicó buena parte del día ayer a hablar con los tres encerrados. "Están muy pendientes de las noticias de fuera sobre la negociación y muy preocupados por su futuro", aseguró.

El encierro ha desatado una ola de solidaridad. "Hay gente que quiere darnos dinero para la causa que por su puesto no aceptamos", dijo Manzano. Mientras que un restaurante cercano, el Llar de la Catedral, se ha ofrecido a llevarles comida gratis a los tres encerrados. El dueño del establecimiento, Juan Cuesta, señaló "que lo hacemos por solidaridad". Ayer, de menú para comer tuvieron ensalada de cogollos con bonito en escabeche casero, fritos de bacalao y cachopos de cecina y queso de cabra. Para cenar, solo fruta.