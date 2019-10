La negociación de Vesuvius se atasca y los tres encerrados inician una huelga de hambre

El conflicto de Vesuvius se jugó ayer en dos frentes. Por un lado, los tres trabajadores que desde el miércoles de la semana pasada permanecen encerrados en el interior de la Catedral de Oviedo iniciaron una huelga de hambre de forma indefinida en protesta por el cierre de la compañía. El segundo frente estuvo, durante todo el día, en el Servicio Asturiano del Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), donde la dirección de la multinacional británica y los sindicatos celebraron una maratoniana reunión que sacó a la luz lo alejadas que estaban las posturas de ambos bandos. Los sindicatos se niegan a negociar ningún acuerdo ligado a que se produzcan despidos, una condición que la compañía considera imprescindible para prorrogar la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE), tal y como le exigen las Administraciones central y regional. En la noche de ayer, las conversaciones continuaban en el Sasec.

Los sindicatos volvieron a poner sobre la mesa la alternativa de una regulación de empleo temporal, por periodo de un año, tiempo para ver cómo evolucionan las dificultades de mercado que alega la compañía, en beneficios, y en su caso para buscar una salida para la planta langreana. Vesuviios insiste en cerrar sus instalaciones en Asturias y Miranda del Ebro y dejar España para llevar su producción a Polonia y a la República Checa.

La reunión empezó con mal pie y cargada de tensión. A primera hora de la mañana, el Ministerio de Industria había divulgado que había habido un acuerdo para prorrogar la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) hasta, al menos, el viernes. Incluso el consejero de Industria, Enrique Fernández, dijo que Vesuvius había presentado un "pequeño proyecto de reindustrialización sobre el que trabajar los próximos días". Fuentes de Industria subrayaban que gracias a sus gestiones se había conseguido un presunto pacto que tanto la empresa como los sindicatos negaron de forma rotunda. "No entendemos cómo puede decir algo así si el Ministerio no está en esta mesa de negociación", señaló el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño, minutos antes de entrar en una reunión con la compañía que, con varios recesos, se prolongó toda la jornada. No fue la única piedra en el camino. El director general de Vesuvius en Francia y España, Francisco Lorenzo estuvo a un paso de suspender el encuentro molesto por los cánticos que los trabajadores le estaban dedicando desde la calle y que le apuntaban directamente como responsable de la situación. Tuvo que mediar el Sasec para evitar que todo saltara por los aires antes de tiempo.

En la Catedral, los operarios encerrados dieron un paso más en su protesta iniciando una huelga de hambre. "Es una medida dramática. Y un sacrificio más que estos trabajadores están haciendo. Una huelga de hambre son palabras mayores", expresaron los representantes de la plantilla. Durante la tarde, los encerrados recibieron la visita de una médica y una enfermera que evaluaron su estado de salud. Ana María Rodríguez, responsable de Igualdad de CC OO y enfermera de profesión, participó en la la visita. "Están con mucha fuerza y mucho ánimo, porque están luchando por la dignidad de los trabajadores de Asturias y, en particular, los de las cuencas mineras. Son jóvenes y tienen muchas ganas de luchar", apuntó. La última comida que hicieron fue la del desayuno de ayer, desde entonces no habían ingerido nada. "Les hemos dejado suero oral para que se hidraten", agregó Rodríguez.