Las puntadas para ser la marca de moda

En un sector como el de la moda dominado por grandes multinacionales, también hay sitio para las pequeñas empresas. La clave está en el mimo al producto y en la diferenciación. Ropa y complementos con personalidad propia, como los que venden las firmas asturianas Walk in Pitas, Ewan o Dulce Abad, que han logrado romper las costuras de la región. Fundadores de las tres marcas explicaron ayer las puntadas que hay que dar para tejer una marca de éxito. Fue durante la primera sesión de las VI Jornadas "La Asturias que funciona", organizadas por el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de Liberbank y la colaboración de Asturex.

Begoña González-Busto, vicedecana de la Facultad de Economía, fue la encargada de moderar la sesión, celebrada en el abarrotado salón del Club Prensa Asturiana. Destacó que la moda representa el 2.9% del PIB y el 4,3% del empleo en España. "Es un sector dinámico, pero también muy complejo", señaló la vicedecana, que destacó la importancia de empresas españolas como Inditex. "En Asturias tenemos casos interesantes que han logrado repercusión internacional", señaló González-Busto, que puso como ejemplo las empresas representas en la mesa.

El regreso de la zapatilla camping. La compañía asturiana Rojo Cortés, fundada en 1888 y con sede en el polígono de Olloniego, se dedicaba exclusivamente a la distribución de textil y calzado al por mayor. Lo suyo era la marca blanca. "Estábamos a merced de proveedores y clientes y decidimos apostar por una marca propia de calzado para dar valor al producto. Nació así Walk in Pitas", señaló Juan Rojo, administrador y director de la empresa. "Nuestra intención era rescatar un icono de los años 60 del pasado siglo, como era la zapatilla camping de lona que todo el mundo tenía, y actualizarlo con nuevos diseños, estampados, colores, suelas...", explicó Rojo. El nombre de la marca fue obra de una empresa especializada (dedicada al "branding") que propuso la denominación "Pitas", pero esa marca ya estaba registrada por lo que al final se quedó en "Walk in Pitas". Además del nombre, la empresa cuidó detalles como el embalaje ("packaging") para diferenciar el producto (sus Pitas se distribuyen en hueveras). La compañía vende el calzado a tiendas multimarca y directamente a través de internet. "Son canales complementarios y las tiendas se benefician del trabajo de marketing que hacemos en la web y redes sociales", apuntó Rojo. Además, las Pitas salen fuera de España. "Desde el principio teníamos claro que en el mundo de la distribución de moda para subsistir había que exportar", afirmó Rojo, que destacó que desde hace tres temporadas el 30% de las ventas son en países europeos como Italia, Grecia y Chipre, el 20% son ventas online en España y el resto a través del canal tradicional de las tiendas físicas. Aunque querían ser 100% "Made in Spain", buena parte de la producción se hace en China. "A partir de ciertos volúmenes nadie nos hacía con garantías el vulcanizado que necesitan las zapatillas", explicó el director de Walk in Pitas.

La ropa de la "pequeña California". Ewan, marca de ropa nacida hace 12 años en Salinas, fabrica en talleres de España y Portugal. "Nuestra filosofía es el cariño y para darlo necesitamos cercanía", señaló Juan Luis Suárez, uno de los tres fundadores de Ewan y quien marcó el estilo de la marca. "De pequeño diseñaba camisetas de mis grupos de música favoritos, como Nirvana o The Offsping, y siempre tuve esa inquietud", confesó Suárez, que estudió Administración y Dirección de Empresa y se hizo popular como guitarrista del grupo "El sueño de Morfeo". Con su mujer y otro socio lanzaron la marca Ewan, centrada inicialmente en camisetas y sudaderas inspiradas en el ambiente surfero y urbano de "la California en pequeño que es Salinas". "Comenzamos vendiendo en tiendas multimarca y llegamos a grandes cadenas como El Corte Inglés. Teníamos que sacar nuevas colecciones dos veces al año y empezamos a añadir prendas como camisas o abrigos", explicó Suárez, que añadió que llegaron a abrir tiendas propias en Salinas, Gijón, Oviedo y Avilés, pero ahora sólo tienen la originaria. "Vimos que el crecimiento se concentraba en la venta online", señaló el cofundador de Ewan que aúna espíritu creativo con conocimientos de administración de empresas. "Para competir con los grandes es muy importante cuidar lo estético, pero hay que buscar el equilibrio entre lo económico y lo creativo y poner el corazón en el centro", afirmó.

El gusto por lo único. Dulce Abad hizo el camino inverso. Comenzó vendiendo sus joyas en internet y ahora lo hace en su tienda de Oviedo. "Empecé en la profesión mucho más tarde de lo habitual. Mi anterior trabajo no tenía futuro y me volqué en el diseño de joyas. Era una cosa que me gustaba pero que no sabía hacer. Me formé en escuelas de joyería, registré mi nombre como marca y empecé a vender piezas que son únicas o en series muy limitadas", explicó Abad, que trabaja la plata, el latón, las piedras preciosas, las conchas, las maderas de deriva... Abrió una pequeña tienda en Oviedo y luego dio el salto a una mayor con taller en la que ya podía compatibilizar el trabajo comercial y el creativo. "Hago series limitadas porque necesito estar siempre creando", reconoció la joyera, que también vende artículos de diseñadores emergentes. "No es una tienda multimarca al uso, selecciono lo que me gusta, cosas diferentes, y acudo todos los años a las ferias de Madrid, Milán y París porque es muy enriquecedor desde el punto de vista creativo", señaló Abad, que recomendó a los estudiantes que "intentéis dedicaos a lo que realmente os guste, porque siempre habrá momentos malos que se llevarán mucho mejor teniendo ilusión".