"Asturias lidera las ayudas públicas a la innovación pero tiene déficit de inversores privados"

Asturias es una de las comunidades autónomas más pródigas en ayudas a las empresas innovadoras nacientes, en forma de subvenciones públicas a proyectos de nueva generación y del llamado capital-semilla de los instrumentos de fomento de la actividad económica para la gestación e impulso de nuevas iniciativas, pero tiene carencia de inversores privados que apuesten por el desarrollo de esas sociedades tecnológicas e innovadoras una vez que los proyectos entran en la fase de desarrollo y expansión y ya no pueden recibir ayudas públicas. También hay insuficiencia de emprendedores.

Así lo apuntaron ayer tres representantes de otras tantas compañías asturianas de reciente constitución y alto componente tecnológico (Susana Pascual, socia administradora de PixelsHub; José Camero, cofundador y director de negocios de Triditive, y Noelia Martínez, socia fundadora de la biotecnológica Microviable), durante la segunda sesión de las sextas jornadas "La Asturias que funciona", en el Club Prensa Asturiana, de LA NUEVA ESPAÑA, organizadas por este diario y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de Liberbank y la colaboración de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex).

"Asturias es de las mejores regiones del mundo para obtener capital-semilla. Si se tiene una buena idea, se pueden obtener fondos públicos para comenzar y esto permite, una vez que se dispone del prototipo, buscar inversores dispuestos a apostar por la idea", explicó Camero, con experiencia profesional y empresarial en China, EE UU y otros países. "Ésta es una región fenomenal para las 'start-up' (empresas innovadoras con componente tecnológico) por el apoyo público del Principado, que lo hace muy bien con sus instrumentos de promoción, pero falta un mayor perfil de inversores privados que acompañen a la Administración una vez que se supera la fase 'semilla'", dijo Camero. Y ello, indicó, "pese a que lo único que sobra en el mundo", sostuvo, "es dinero": "Hay mucha gente con mucho dinero y que no sabe qué hacer con él".

El director y cofundador de Triditive apuntó también, como carencias, la necesidad de una "mayor conexión entre las 'start-up' y las grandes industrias, lo que atribuyó en parte a la condición multinacional de las magnas corporaciones implantadas en Asturias y a que sus centros de decisión están localizados en otros países.

Noelia Martínez coincidió en que "la financiación regional en la fase "semilla" es altísima" y que así lo reconocen -dijo- en otras comunidades autónomas. Sin embargo, apuntó, "nos faltan inversores privados decididos y con capacidad y emprendimiento". Los proyectos de nueva generación y alto componente innovador "deben ser capaces de crecer", indicó, "y para esto se necesita una alta financiación, lo que exige la existencia de inversores privados".

Para Susana Pascual, y en coincidencia con los otros dos intervinientes, "Asturias es una de las regiones que más bonifica" los nuevos proyectos y que más "en línea está" por ello "con la Unión Europea". "Asturias apuesta mucho por el I+D+i" (innovación, desarrollo e investigación) y "no falta dinero" para estos fines. Sin embargo, la socia y administradora de PixelsHub abogó por que el Principado analice qué proyectos financiados han logrado integrar sus productos en el mercado para que seleccione sus apoyos en virtud de este criterio.

Asturias funciona. Con todo, Pascual sostuvo (en alusión al enunciado de las jornadas) que "Asturias funciona" y que "puede seguir funcionando": "Tenemos", explicó, "industria (lo que no pueden decir todas las regiones), tecnología y Universidad". "Es responsabilidad de todos que siga funcionando". "Tenemos todo en la mano" para lograrlo, argumentó. Y planteó un desafío: "Tenemos que salir fuera. El negocio nos lo da el mercado exterior porque la apuesta en Asturias va algo más lenta de lo que debería", aun cuando precisó: "Aun así, se están haciendo muchas cosas y muy buenas, pero necesitamos un mayor tejido empresarial para cerrar la brecha tecnológica" con otros territorios.

José Camero, de Triditive, una compañía gijonesa con tecnología patentada de fabricación aditiva en serie de productos acabados totalmente funcionales y de alta calidad, planteó la gran oportunidad que abriga el futuro inmediato: "No todo está inventado. Eso es falso". Vosotros" -dijo en alusión a los actuales estudiantes- "sois los consumidores del futuro y el responsable de una empresa con 60 años de edad no puede desarrollar productos para vosotros porque no sabe lo que vais a consumir". Y al tiempo les expuso el desafío que viene: "Con la inteligencia artificial mutarán más de 800 millones de empleos. Tenéis que ser dinámicos. La Universidad no puede formaros para ocupaciones que aún no se conocen". Entre el reto y la oportunidad, llamó a levantar la moral y a creerse capaz de innovar y crear: "Los españoles siempre creemos que los demás saben más que nosotros".

Camero lanzó una crítica: "Tenemos talento muy endogámico. Sin embargo podemos atraer talento e inversores de fuera, pero no nos los creemos". Y además, apuntó, debe haber más gente creando empresas: "Os animo a ello". Él mismo fue precursor: su padre, empresario, quería que estudiara ingeniería pero él cursó Economía y se ha dedicado a crear varias sociedades.

Susana Pascual, de PixelsHub, empresa con sede en Gijón y especializada en realidad virtual y aumentada, con el recurso a la tecnología 3D, y en el desarrollo de productos para empresas (el modelo B2B o de negocio a negocio) subrayó la dificultad de todo proyecto en los primeros tiempos, en los que los inicios son por lo general "muy duros".

Producto o servicio. Aunque habitualmente se enfatiza la necesidad de tener un producto porque "su monetización es más fácil y los ingresos, más recurrentes", Pascual sostuvo que este planteamiento "hace perder la visión del cliente", mientras que si se opta por acompañar al cliente, las necesidades que éste visualiza y plantea permiten a la compañía tecnológica "evolucionar y crecer con él" y no perder el contacto con las necesidades del mercado, lo que contribuye a la postre a "minimizar el riesgo" aunque éste "siempre existe". Sin embargo, "apostar todos los recursos a un producto" acrecienta "el riesgo" porque "la tecnología cambia muy rápido" y, si se proyecta toda la capacidad en un solo desarrollo existe un "elevado riesgo de que un mero cambio de 'software'por Microsoft nos sitúe fuera del mercado". Trabajar con el cliente en función de las demandas de las empresas tiene la ventaja adicional, en su opinión, de que "si trabajas bien, podrás seguir trabajando con ellas".

Noelia Martínez, de Microviable, doctora en biología, destacó la necesidad de las ayudas públicas en la etapa de lanzamiento. "Si no hubiera este tipo de apoyos, sería imposible porque en los primeros años no se generan ingresos" mientras que "la inversión en equipos es cara", lo que imposibilita la "autosuficiencia" de los nuevos desarrollos empresariales.

Microviable Therapeutics, que ofrece soluciones con el aislamiento y almacenamiento de la microbiota en condiciones viables para el desarrollo de nuevos bioterapéuticos que permitan mejorar la calidad de vida, pretende seguir creciendo y "captar talento", indicó Martínez. La empresa nació por iniciativa de este bióloga y cuatro científicos del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La empresa hace análisis de la microbiota intestinal mediante secuenciación masiva, realiza almacenamiento y conservación de la microbiota en condiciones viables para su posterior uso cuando la persona lo precisa para restablecer su equilibrio una vez que se hayan producido alteraciones y se propone el desarrollo de bioterapéuticos que permitan mejorar la calidad de vida.

Grandes empresas y pymes. Susana Pascual considera que "hay una apuesta fuerte desde la industria" por la innovación, aunque "no es fácil" y el resultado de la innovación, desarrollo e investigación no es inmediato". La última recesión económica internacional aún lo dificultó más: "Venimos de una crisis y muchas pequeñas y medianas empresas sienten aún miedo y recelo", explicó, y "ésta es la causa" de que PixelsHub se haya vinculado a grandes empresas. "La apuesta por la industria 4.0" (la llamada cuarta revolución industrial) "debería ser", a su juicio, "más natural".

Para María José García Salgado, secretaria académica de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, "el futuro que imaginábamos con películas y novelas de ciencia-ficción, ya no parece ciencia-ficción, sino ciencia, gracias a estas empresas. Las tres tienen en común una fuerte vinculación con la innovación y el desarrollo, que es la apuesta que siempre se reivindica y que siempre se promete". García Salgado sostuvo que, si el poeta ovetense Ángel González había escrito que "te llaman porvenir porque no vienes nunca", en este caso "el porvenir sí ha venido".