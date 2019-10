Objetivo: crecer con los pies en Asturias

R3 PWM, Ontier, Vaciero y Seresco comparten la condición de ser empresas asturianas dedicadas a los servicios profesionales, un conjunto de actividades terciarias que asesora, resuelve problemas y a menudo transmite conocimiento indispensable para el desarrollo del resto del sistema productivo. Tales firmas tienen en común también haber desplegado proyectos con vocación de crecer desde Asturias hacia el exterior. En la tercera sesión de las jornadas "La Asturias que funciona", Antonio González, presidente de R3 PWM, lo resumió como la vocación de convertirse en "primera opción" ("first choice", en la expresión anglosajona utilizada por el directivo) para los clientes, sean estos de donde sean, y de hacerlo preservando los vínculos con la región.

Otro nexo entre las compañías que ayer expusieron sus experiencias en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA: nutren sus equipos de profesionales que con mucha frecuencia proceden de la Universidad de Oviedo. "Empresa y Universidad deben estar permanentemente unidas", resumió Manuel Busto, director general de Seresco. Lo hizo ante un público formado nuevamente por decenas de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa, organizadora junto al periódico del programa "La Asturias que funciona", que cuenta asimismo con el patrocinio de Liberbank y la colaboración de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex). El coloquio de estuvo moderado por José Alba, vicedecano de la Facultad.

Hacer desde Asturias. Antonio González preside la empresa de servicios de inversión R3 PWM, fundada hace tres años. "Desde Asturias también se pueden hacer cosas", comentó González a propósito de la singularidad de la agencia de valores que lidera desde Oviedo, la única estrictamente asturiana en un sector formado en toda España por 94 compañías, en su gran mayoría concentradas en Madrid. "Antes había una docena en Cataluña, pero se han reducido a la mitad con el conflicto secesionista", explicó González. "Un proyecto empresarial requiere una reflexión muy profunda; el camino es impredecible, aunque luego es el propio proyecto el que te va pidiendo los pasos a dar", defendió también ante los estudiantes. Y enfatizó la importancia de los valores en el desempeño empresarial, máxime en una actividad tan anclada a la confianza de los clientes: "El primer mandamiento es la honestidad, dependemos de ello críticamente".

Pensar distinto. Eutimio Martínez, socio director de la empresa de servicios jurídicos Ontier, detalló el proceso seguido por el despacho fundado en los años 80 por el abogado Bernardo Gutiérrez de la Roza hasta convertirse en una organización que hoy está formada por 250 letrados, con presencia en trece países y que ya en 2007 entró en la élite de las firmas españolas con mayor volumen de facturación. En 2008, a las puertas de la llamada Gran Recesión, el despacho asturiano se fusionó con el liderado por el abogado madrileño Ramón Hermosilla. De ahí nació la actual Ontier, como resultado también de una estrategia que, narró Eutimio Martínez, incluyó una apuesta compleja por "despersonalizar" la marca (despegándola del nombre los socios fundadores); la apertura a nuevas áreas del Derecho ("buscando los mejores profesionales en el mercado") y la expansión internacional, primero hacia Sudamérica y más recientemente hacia varios países europeos. ¿Qué es lo próximo? "Ahora son los despachos sudamericanos los que están entrando en España; hemos de competir buscando nuevas formas de servicios que nos diferencien", afirmó Eutimio Martínez. Y añadió, dirigiéndose a los jóvenes del público: "Para crecer es preciso buscar gente joven, con talento y que piense distinto, de forma incluso disruptiva. Nuestro semillero sois vosotros".

Ser los grandes deseados. Vaciero es un despacho asturiano de servicios legales y financieros que también ha crecido manteniendo los pies en Asturias. Ricardo San Marcos, socio director de la firmada fundada y presidida por Francisco Vaciero, se sumó a la reivindicación del "pensamiento disruptivo" como una de la palancas para sobrevivir y ganar dimensión en un entorno tan cambiante como lo es el actual y lo será el futuro. "El tamaño importa en cualquier sector; es obligatorio crecer", opinó San Marcos. Con una nómina de 74 profesionales y sedes en Asturias y Madrid, Vaciero figura en rankings recientes como la firma española con mayor velocidad de crecimiento en el último año. "Buscamos la especialización y lo hacemos mezclando a las personas y sus conocimientos", explicó. Según el directivo, en el negocio es básico no perder de vista que "los valores son los que hacen fuerte una marca y los que permiten un crecimiento coherente". Ricardo San Marcos habló de "tenacidad, empatía, visión de equipo, rigor...". También de "claridad, de ser capaces de hacer que la gente nos entienda; porque si no sabemos explicar algo quizá es que no lo comprendemos nosotros mismos". El directivo apuntó también hacia el futuro: "Nuestro objetivo no es ser los más grandes, pero sí ser grandes deseados, de forma que los clientes y las personas quieran trabajar con nosotros".

Construir con realidades. Manuel Busto, director general de Seresco, subrayó que esta compañía asturiana especializada en servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) acaba de cumplir medio siglo. "Es un gran hito para una empresa y todo un reto dentro de un sector como el de las TIC", dijo. Apoyándose en la proyección de vídeos elaborados para Seresco con ocasión de esa efeméride, Busto incidió en la importancia de los valores de una empresa, común denominador en las ponencias de los participantes ayer en el programa de "La Asturias que funciona". "Las empresas son sus clientes, el personal que trabaja en ellas y la voluntad inquebrantable de dar servicio. Lo demás es consecuencia de ello", afirmó en referencia a la cuenta de resultados. Manuel Busto puso el acento también en los vínculos entre la empresa y la Universidad, donde aún no existían oficialmente los estudios de informática cuando, en 1969, se firmó la escritura fundacional de la sociedad primigenia que con el tiempo dio lugar a Seresco, integrada ahora por 700 profesionales, con delegaciones en varios países europeos y latinoamericanos y un catálogo de actividades que incluye soluciones tecnológicas para la digitalización de las empresas y aplicaciones de uso en la agricultura más avanzada y en la cartografía. "Como se dice tantas veces, las empresas y la Universidad deben estar permanente unidas, algo que hay que construir con realidades", concluyó el directivo.