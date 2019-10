El proceso para vender la planta de Vesuvius se inicia sin ofertas pero con "algún interés"

La dirección de Vesuvius Ibérica, las administraciones central y regional, los trabajadores y los ayuntamientos dieron ayer el pistoletazo de salida al proceso para intentar encontrar inversores para la planta de Riaño (Langreo) de la multinacional británica, que hoy cesará de forma definitiva su actividad. Por el momento, no hay ninguna oferta en firme sobre la mesa, pero sí alguna manifestación tibia de interés. "Hay que mantener la discreción; de momento no hay nada, puede que haya habido alguien que haya llamado por teléfono, pero aún nada", señaló el director general del Ministerio de Industria, Galo Gutiérrez. Aseguró además que en estas primeras fases va a ser importante la "prudencia" para no echar por tierra posibles operaciones.

Sin alternativas claras por ahora, Vesuvius se comprometió a participar en la búsqueda de inversores. Aunque confirmó una serie de condiciones que había ido deslizando semanas atrás. Entre ellas figura la condición de que la fábrica no sea para un competidor directo o que trabaje para sus mismos clientes. En próximas reuniones Vesuvius irá dando más detalles sobre sus exigencias. La directora general de Industria, Rosana Prada, señaló: "Eso será algo que deberemos pelear, porque una vez que vayan apareciendo potenciales compradores deberemos ir discerniendo qué entiende la compañía por competencia". Aunque de momento no hay ofertas en firme, Prada sí que señaló que se han producido varios acercamientos que aún están verdes. "Hay contactos abiertos y empresas que se han interesado, e incluso hay alguna internacional que ya se ha puesto en contacto con LHH (la compañía que Vesuvius ha contratado para gestionar todo este proceso), y por parte de la Administración hay abierta una línea de contactos, pero todo es muy incipiente".

Habrá varias fases en este proceso de venta que se prevé largo. La primera de ellas será la recogida de información, en la que se está ahora mismo, para luego hacer las labores de prospección para ver cuál de las compañías que puedan estar interesadas encaja mejor con el perfil laboral de la plantilla. La propia Vesuvius aseguró que este plan, que han bautizado como de "reindustrialización", llevará "varios meses". De hecho, todas las partes han quedado en volver a verse dentro de un mes, el 26 de noviembre, para seguir avanzando en la búsqueda de un posible comprador.

Otro de los requisitos es que el nuevo dueño se haga cargo de la mayor parte posible de los trabajadores de la planta asturiana. Si es posible, de todos ellos. Por si eso no fuera viable o si, en el peor de los escenarios, no se encontrara un comprador, se ha puesto en marcha también un plan de recolocación para los trabajadores de la planta y para sus familiares de primer grado que estén en el paro. Vesuvius se compromete a darles formación y a tratar de buscarles un nuevo empleo.

Los sindicatos se mostraron satisfechos con la puesta en marcha de todas estas medidas, aunque cautelosos. "Nosotros vamos a seguir peleando por mantener el tejido industrial que teníamos antes de que se diera esta situación", señaló el presidente del comité de empresa de Vesuvius, Juan Manuel Suárez Baragaño.

La multinacional ejecutará hoy el expediente de regulación de empleo mandando a casa a 85 trabajadores en Langreo. En la planta solo quedarán 19 comerciales.