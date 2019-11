La ITV de Asturias es la más dura: un tercio de los coches no logra pasarla a la primera

Un tercio de los turismos (el 33,26%) que se presentan a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Asturias no consigue pasar el examen a la primera, la mayoría de ellos debido a los malos humos que salen de sus tubos de escape. Las estadísticas que acaba de divulgar el Ministerio de Industria señalan a las estaciones de ITV de la región como las más estrictas del país. No hay ninguna otra comunidad que tenga un porcentaje de rechazo tan elevado como el que se da en el Principado. De hecho, en el conjunto del país el porcentaje de suspensos es mucho más modesto, y el número de turismos a los que se les da la vuelta con dirección al taller una vez que se les detecta algún defecto grave no llega al 20% (es del 19,37%), según los datos relativos al año 2018. Y hay bastantes comunidades en las que, a la vista de los números, los controles parecen más laxos.

Las emisiones contaminantes concentran el principal foco de los problemas de los turismos asturianos. La ITV detectó 50.146 defectos graves en la emisión de gases en los turismos asturianos. Cabe recordar que la forma que utilizan los inspectores para medir los humos que salen del tubo de escape de un turismo cambió ya el año pasado debido, en buena parte, al escándalo del "dieselgate" (el caso en el que se descubrió que Volkswagen había instalado de forma ilegal en algunos de sus modelos un programa con el que alteraba los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes de sus vehículos) volviéndose más estricta. Estos cambios comenzaron en forma de prueba en mayo de 2018 y se implantaron de forma oficial en septiembre de ese año. Fue una vuelta de tuerca que provocó que muchos turismos que hasta ese momento estaban pasando con normalidad y sin problemas el examen, ahora sean rechazados.

Ese proceder más estricto de los técnicos -no solo en las estaciones de ITV de Asturias, sino en las de toda España- lo están notando los talleres de la región. El presidente de la patronal asturiana de mecánicos y concesionarios de Asturias (Aspa), Rogelio Cuesta, reconoció que desde que se produjo la modificación de la normativa el número de coches rebotados desde la ITV con problemas de malos humos se han incrementado de manera considerable. "Antes lo que había era un mínimo establecido de emisión de gases del que no podían pasar los turismos, ahora tienen que cumplir lo que marca cada fabricante", agregó.

La factura del taller también va por barrios. El poder ajustar las emisiones para que el turismo apruebe la ITV depende de muchos factores, resalta Cuesta, entre ellos la edad del coche, el modelo, la marca... "Hay algunos casos en los que es muy sencillo de hacer, pero en otros es más complicado, requiere cambiar un montón de piezas", apunta. Generalmente, los casos más difíciles coinciden con los coches más viejos. Esas reparaciones salen bastante caras, por encima incluso de los 1.500 euros, con lo que el propietario suele optar por renovar el vehículo antes de seguir adelante con el trabajo en el taller.

Parque envejecido

La patronal nacional de las ITV (Aeca-ITV) señaló que la crisis económica ha contribuido de manera decisiva a que la edad media de los vehículos que circulan por las carreteras españolas creciera con fuerza. Está en los 12 años. "Es uno de los parques más antiguos de Europa, lo que supone un problema desde el punto de vista de la seguridad vial y del medio ambiente", dijo el director de la asociación, Guillermo Magaz.

En Asturias de los 326.218 vehículos que el año se presentaron a la ITV hubo 108.500 que no la pasaron a la primera. Otro de los defectos graves que más se repiten -además de los humos- son los ligados al alumbrado, los ejes o los neumáticos.