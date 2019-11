Arcelor retira el recorte en la acería de Gijón y propondrá un plan alternativo

La dirección de Arcelor-Mittal ha renunciado al ajuste de plantilla propuesto en la acería de Gijón para reducir costes y ganar competitividad en la planta y en el conjunto de la división de productos largos, pero planteará a los sindicatos en fecha próxima un plan alternativo (no desvelado) y cuyo efecto será análogo para revertir las pérdidas en las que, según la empresa, se desenvuelven las instalaciones fabriles de Veriña, las más afectadas por las dificultades del sector europeo del acero.

La empresa pretendía recortar 44 empleos en la acería gijonesa suprimiendo uno de sus equipos de trabajo, con lo que se pasaría del actual sistema de cinco equipos trabajando a tres turnos en la instalación a otro de cuatro equipos pero en el que se mantendrían los tres relevos.

La acería cuenta con una plantilla de 330 personas, de las que 265 están asignadas al sistema de relevos. La reducción planteada hubiese supuesto un recorte de casi el 13% sobre el total del personal de la instalación y del 16% sobre el colectivo de producción que trabaja a turnos.

La posible amortización de empleo (la compañía no llegó a ofrecer la recolocación de los excedentes en otras plantas, como sí hizo con las 17 bajas pactadas por causas análogas en el taller de alambrón) y que propusiese el ajuste de plantilla sin que se justificara con una reducción de la producción, soliviantó a los sindicatos, y más cuando la reorganización de descansos en la acería hizo temer un menor recurso a los eventuales.

Tras la protesta de anteayer en La Toba, y en plena celebración ayer de una asamblea de los trabajadores de la acería, la empresa comunicó su renuncia a seguir con el plan propuesto y en cuya negociación apenas se había consumido una reunión negociadora del periodo oficial de consultas.

Fuentes de la compañía precisaron, no obstante, que la renuncia a la reorganización del sistema de trabajo en los términos que se habían anunciado el pasado día 13 no eximirá a la planta de algún tipo de medida que permita lograr los mismos objetivos de recorte de cortes y de contención de pérdidas. Aunque no se especificó la fecha en la que se comunicará el nuevo plan alternativo, se dio por seguro que no podrá demorarse porque la situación de los productos largos es "muy complicada" -dijeron- con la división en pérdidas por la invasión de productos siderúrgicos extracomunitarios a bajo precio. "Hasta ahora el deterioro de productos largos se veía compensado por la rentabilidad de los productos planos pero el margen de estos ha bajado y ya no son capaces de absorber los resultados negativos de los largos", dijo una fuente empresarial.

Desde la primavera, la empresa venía urgiendo un plan de competitividad para la división de Veriña -cuya situación calificó de "crítica" en los últimos meses- y cuya pervivencia se considera capital para poder mantener el tamaño actual del complejo siderúrgico asturiano. La negociación del acuerdo marco y luego del convenio de Asturias aplazó el debate, que se retomó por plantas: primero se pactó una solución para el tren de alambrón y ahora se estaba empezando a abordar la situación de la acería gijonesa con la pretensión de afrontar inmediatamente después la del tren de carril.

Industria auxiliar

Los sindicatos CC OO, UGT y USO responsabilizaron ayer a Femetal (la patronal metalúrgica asturiana) de la huelga que ha sido convocada para los días 26 y 28 de este mes y 4 y 5 de diciembre en el subsector del montaje y la industria auxiliar de la región, que da empleo a 5.000 trabajadores.

La convocatoria de los paros, de 24 horas cada uno, pretende forzar el desbloqueo del convenio colectivo, que lleva negociándose desde hace diez meses sin que se haya producido un acercamiento en las posiciones. Los sindicatos acusaron a la patronal de no tener interés en llegar a un acuerdo, de no haberse movido de su postura inicial y de estar planteando medidas que, en vez de suponer un avance, tienen -dijeron- un carácter regresivo.

El secretario general de la Federación de Industria de CC OO Asturias, Damián Manzano, anunció que las cuatro jornadas de paro pueden ser "el preludio de otro tipo de movilizaciones" en el caso de que Femetal "no mueva ficha". El secretario general de FICA-UGT, Jenaro Martínez, señaló que la patronal tiene cuatro días para impedir una huelga que tendrá "consecuencias imprevisibles". Y Ángel Suárez, de la Federación de Industria de USO, tachó de "radical" la postura de la patronal. El Sasec mediará hoy entre las partes para intentar evitar la huelga.