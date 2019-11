CC OO pide una descarbonización justa en Asturias y Castilla y León

Las direcciones de CC OO en Asturias y Castilla y León han elaborado un documento en el que piden que la transición energética vaya acompañada de un compromiso de empleo y actividad económica . El documento ha sido elaborado en una reunión de ambas ejecutivas, encabezadas por sus secretarios generales, José Manuel Zapico y Vicente Andrés Granado, que han reclamado respuestas "inmediatas y contundentes" de las administraciones. Consideran que esa transición ha de ser "justa y consensuada" con los agentes sociales y no cumplirá los requisitos "si no se generan puestos de trabajo antes de que se destruyan los actuales", no se acuerdan plazos razonables y no se garantiza una energía fiable a precios competitivos.