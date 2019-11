El auge de las operaciones online multiplica estos días los intentos de timos a vendedores y compradores

La prórroga del Viernes Negro -una jornada en la que la mayoría de las ventas se hacen por internet- coincidirá con la celebración, el sábado, del día mundial de la ciberseguridad. Ante la coincidencia de efemérides, muchos organismos se han lanzado a hacer un listado de recomendaciones para evitar ser "tangado" cuando se compra online. La variedad de trucos que usan los "hackers" son muchas. Por ejemplo, está de moda lo que se conoce como la "estafa nigeriana". La sufren los vendedores. El timador se hace pasar por un comprador extranjero y quiere que la tienda le envíe el producto fuera para luego no abonar el precio acordado. Suelen cancelar la transferencia en el último suspiro dejando al vendedor compuesto y sin ganancia. Otro muy popular es el conocido como timo de "Paypal", que toma el nombre de una de las plataformas de pagos más seguras. El vendedor trata de convencer al comprador de que realice la transacción mediante la vía de "pago de amigos y familiares", alegando que así no se pagan comisiones. Es verdad. Pero mediante esta vía la aplicación no cubre el artículo, por lo que, si luego resulta estar defectuoso o no llega, no se podrá hacer uso del seguro que ofrece "Paypal", señala la plataforma acierto.com. También se multiplican estos días los casos de "phising", de estafadores que se hacen pasar por miembros del servicio técnico para hacerse con contraseñas.