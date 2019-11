FADE avisa a Barbón: "Hay más retroceso que avance" en el desarrollo de Asturias

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, afirmó ayer que el grado de ejecución de las "22 Acciones ineludibles para el progreso de Asturias" que planteó la patronal hace justo un año "es mínimo e insuficiente, y en algunos temas importantes hay retrocesos más que avances". Y todo ello a pesar de que la situación económica de la región "es ahora peor que hace un año", destacó Feito, que espera que a partir de ahora el Gobierno de Adrián Barbón asuma esas propuestas y lo demuestre ya en los presupuestos de 2020.

El dirigente de la FADE destacó que Asturias es una de las regiones donde aún no se ha recuperado el nivel de producto interior bruto previo a la crisis (el 1,4% por debajo del PIB de 2008 mientras que el conjunto de España está el 4,2% por encima) y que es la comunidad que registra la peor evolución desde 2000. Además apuntó que las previsiones indican que el Principado será la única comunidad que destruirá empleo en 2019 y que las cifras de creación de empresas están estancadas. "En el último año la situación económica de la región ha ido a peor, está avanzando el proceso de descarbonización con sus efectos sobre la industria y no se ha avanzado en las propuestas que fueron respaldadas por los empresarios", señaló Feito después de repasar los bloques que constituían el documento "22 Acciones ineludibles para el progreso de Asturias" que presentó hace exactamente un año ante cerca de 800 empresarios de la región.

Formación. El bloque primero de ese plan se refería a la formación y Feito no ve avances en un tema que considera esencial: la FP dual. "Más que avanzar retrocedemos porque ya tendría que estar en marcha la FP dual experimental y ahora se pretende revisar el plan desde cero", señaló el presidente de la FADE, que además destacó que en los últimos años no se ha gastado el 50% del dinero presupuestado para cursos de formación. Alberto González, director general de FADE, precisó que el pasado año se perdieron 16 millones de euros y el ejercicio anterior 21 millones por retrasos en las convocatorias, falta de adaptación de los cursos o escased de alumnos.

Comunicaciones. El bloque segundo se refería a la accesibilidad territorial y Feito destacó que la variante ferroviaria de Pajares acumula nuevos retrasos sobre las penúltimas previsiones de finalización; que no hay nada concreto sobre la recuperación de la Autopista del Mar más allá de que se está adaptando un barco; que no hay avances en la ZALIA, y que la conectividad aérea registra "mínimos históricos". No obstante, sobre ese último aspecto Feito apuntó que el director general de Movilidad y Conectividad del Principado, Jorge García, "conoce la problemática y sabe qué hay que hacer, ahora lo que hace falta que se ejecute".

Competitividad. El bloque tercero era el de la competitividad y ahí Feito ve claroscuros. Por un lado destacó la creación de la comisión mixta para evaluar el impacto de la descarbonización y "la voluntad de trabajo" del consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, pero en el otro lado de la balanza colocó la "preocupante" falta de un estatuto del consumidor electrointensivo que permita abaratar el precio de la energía que paga la industria para que no pierda competitividad.

Impuestos. Y el cuarto bloque era el de "Entorno" y ahí Feito lamentó que no se atiendan las reivindicaciones fiscales (eliminación del impuesto de Patrimonio y rebaja en Sucesiones) y no se avance en la modernización y la digitalización de la administración regional.

Feito admitió que, a lo largo del último año, se han producido circunstancias excepcionales como la celebración de elecciones, si bien insistió en que en estos momentos "no hay ninguna razón" para no poner en marcha esas "acciones ineludibles". "Seguiremos insistiendo. Podemos decirlo más alto, pero no más claro", afirmó el presidente de la patronal asturiana.