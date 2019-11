Barbón afirma que ya le ha trasladado a Maroto el interés por la fábrica de baterías de coches

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, indicó ayer que tanto él como el consejero Enrique Fernández ya le han trasladado al Ministerio de Industria el interés de Asturias de acoger la primera fábrica de baterías de automóviles eléctricos que se va a construir en España, un proyecto de varios inversores chinos. No obstante, Barbón destacó que "estamos ante una decisión empresarial y no política".

El presidente regional destacó que para su Ejecutivo una de las cuestiones estratégicas pasa por atraer nuevas inversiones para la comunidad y por ello destina a este objetivo "todos los esfuerzos" políticos y también técnicos. "Evidentemente, tanto yo como mi consejero hemos comunicado a la ministra (Reyes Maroto) el interés en participar en este proyecto", señaló el presidente asturiano, que ha añadido que una de las cosas exigidas para que estos proyectos salgan adelante es la discreción.

Barbón se manifestó de esta forma en respuesta a la pregunta que la portavoz del IU, Ángela Vallina, le había planteado en sede parlamentaria para conocer qué gestiones está llevando a cabo el Gobierno del Principado para lograr que sea Asturias el lugar elegido para la implantación de la primera fábrica de baterías de automóviles de España. El jefe del Ejecutivo asturiano insistió en que no se pueden abrir "debates falsos", ya que no es el Gobierno de España quien va a decidir dónde se instala esa fábrica, pues se trata de una decisión empresarial por la que compiten no solo territorios españoles sino también de otros países. "Esto no significa que renunciemos, sino todo lo contrario, queremos un planteamiento razonable que nos permita tratar con la empresa", incidió Barbón, que añadió que no es algo que sirva únicamente para esta iniciativa. El Presidente agradeció la posición y actitud del grupo parlamentario de IU y recordó que a veces se olvida que una de las funciones del Parlamento es aunar esfuerzos. Por su parte, Vallina indicó que su grupo quería destacar la importancia que para la región supone que se implante una planta como esa y que compartía la necesidad de discreción.