Choque entre el Principado y FADE por las críticas patronales a las comunicaciones

Un vídeo divulgado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en el que denuncia problemas de las comunicaciones regionales como el retraso del AVE o el déficit de conexiones áreas disparó ayer la tensión entre el Gobierno del Principado y la organización patronal, a la que el Ejecutivo acusó de "dañar" la imagen de Asturias de cara a la atracción de inversiones foráneas. Belarmino Feito replicó que el ánimo de la FADE es suscitar el debate social dentro de la comunidad sobre "las carencias" en infraestructuras y que "ocultarlas es irresponsable".



El polémico vídeo forma parte de la campaña "Sin empresas no hay paraíso", ligada a las propuestas de la patronal para dinamizar Asturias. En él se afirma que la región tiene una conexión ferroviaria "propia del siglo XIX", que el aeropuerto "apenas tiene vuelos internacionales" o que las redes de internet de alta capacidad no llegan a muchas zonas. Y a continuación FADE plantea esta cuestión, dirigiéndose al espectador: "Imagina que eres un inversor qué está buscando un emplazamiento para una nueva empresa, ¿elegirías Asturias?". El propio vídeo responde con la imagen de una mano con el pulgar hacia abajo.





#siempresasnohayparaiso - Una mejor conectividad para Asturias.



Imagina que eres un inversor qué está buscando un emplazamiento para un nueva empresa, ¿elegirías Asturias?, o ponte en el lugar de un potencial cliente, ¿elegirías una empresa asturiana para ejecutar el proyecto?. pic.twitter.com/stX4vlAEwK — FADE (@FADE_COMUNICA) December 9, 2019

#sinempresasnohayparaiso



Todos los sectores de la industria asturiana tienen problemas para contratar profesionales cualificados. Hay oferta de trabajo y hay jóvenes en paro, pero su formación no coincide con el perfil que demandan las empresas. pic.twitter.com/TXI2r0DD9X — FADE (@FADE_COMUNICA) December 6, 2019

Aunque la grabación data del pasado junio, la FADE avivó últimamente su difusión, junto a la de otras, y el pasado miércoles circuló intensamente por una red social. El asunto suscitó criticas sindicales - "Es propio de las organizaciones extremistas que se recrean en el pesimismo", dijo el líder asturiano de UGT, Javier F. Lanero - e irritó al Ejecutivo autonómico. El asunto fue comentado en el Consejo de Gobierno y a su término el vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, utilizó contra la iniciativa de la FADE un tono inédito desde la llegado de Adrián Barbón a la presidencia regional, acusando a la patronal de sumarse a los colectivos que desde hace años difunden la imagen de "la Asturias del lamento permanente". "Ese vídeo que retrata una Asturias gris no se compadece con la realidad asturiana", dijo también.Cofiño dio a entender además que, según el criterio del Principado, la campaña de la FADE es más propia de quien pretende ahuyentar a los inversores que colaborar para que vengan: "Si yo fuera un mandatario de otra región que quisiera dañar a Asturias en la captación de inversiones, probablemente me imaginaría un vídeo como este".La resonancia del encontronazo entre el Gobierno y la patronal se acrecentó por el hecho de que ayer se celebraban los XXVIII Encuentros Empresariales que organiza el Principado a través del Idepa y cuyo programa se centró este año en transmitir la imagen de Asturias como "lugar para invertir". Belarmino Feito, presidente de la FADE, fue uno de los representantes institucionales que intervino en el evento. "Quiero ser rotundo: Asturias puede ser sin duda alguna un buen lugar para invertir", expuso Feito, y ensalzó como atractivos la tradición industrial del territorio, el potencial del sector TIC, las capacidades para impulsar el turismo o la "excelente calidad de vida". Y señaló como riesgos y "carencias" la "conectividad", los costes energéticos o la "discriminación fiscal" respecto a otros territorios. En conversación con este diario, Feito replicó en estos términos a las manifestaciones del vicepresidente Cofiño: "Nuestra intención es poner la realidad encima de la mesa y generar un debate social para mejorar el atractivo de la región, es favorecedor; a nadie se le ocurre que un inversor vaya a tomar una decisión por un vídeo en redes sociales, seamos serios". Y apostilló: "Asturias tiene muchos atractivos para la inversión, pero también ciertas carencias, y creo que sería una irresponsabilidad esconderlas y decir que todo va bien".El presidente Adrián Barbón, que clausuró la jornada del Idepa, no hizo ninguna mención explícita al conflicto con la FADE a cuenta del vídeo, aunque sí dijo en su discurso: "Me siento orgulloso de poder asegurar que el Principado es un gran lugar para invertir y un excelente sitio para vivir. Nunca se me ocurriría pregonar lo contrario".