Arranca la huelga en los supermercados con numerosos piquetes, pocas tiendas cerradas y escasos compradores

Alta tensión en los supers. La primera jornada de huelga en el sector asturiano de los supermercados comenzó con numerosos piquetes en las puertas de estos establecimientos. Muchas de las tiendas amanecieron llenas de pegatinas y con menos compradores de lo habitual. Aunque las valoraciones sobre cómo van marchando los paros van por barrios. Los sindicatos aseguran que el seguimiento está siendo bastante amplio. Sin embargo, Alimerka, la mayor cadena de supermercados de la región, asegura que solo el 17% de su plantilla no ha ido a trabajar y que tan solo hay cinco tiendas que hayan cerrado por completo.

Sin embargo, las centrales aseguran que el seguimiento está siendo elevado y pese a que eluden dar cifras por el momento aseguran que "aunque hay tiendas que han abierto, están funcionando con solo uno, dos o tres empleados como mucho, y con muchas secciones cerradas (carnicería, pescadería, frutería...)", aseguró la portavoz de UGT, Marta González.

El mayor problema, señaló la empresa está en el centro logístico de Llanera, donde desde las diez de la noche de ayer un grupo de una treintena de piquetes está impidiendo el paso de los camiones. Han impedido la entrada de 35 convoyes y la salida de unos 80.

Lo que no hay, de momento, es acercamientos entre las dos partes por lo que a esta hora la negociación del convenio colectivo del sector está completamente paralizada. Solo alguna conversación informal en la que la parte empresarial les volvió a transmitir a los sindicatos que no va a moverse en su última oferta.

En la calle, los piquetes iban moviéndose de tienda en tienda al gritando consignas como "explotadores" y abucheando a los pocos compradores que salían de los establecimientos. "Yo no sabía nada. Me he quedado muy sorprendida, pero si las reivindicaciones son justas cada uno debe luchar por su puesto de trabajo", reconocía una ovetense.