Tiendas abiertas con pocos trabajadores y clientes en el primer día de huelga en los súper

La huelga en los supermercados asturianos arrancó ayer con la inmensa mayoría de las tiendas abiertas, aunque funcionando al ralentí debido a la escasez de plantilla y también de clientes. Hubo momentos de alta tensión durante una jornada en la que los trabajadores protagonizaron, entre otras acciones, una gran concentración frente a un establecimiento de Gijón y mantuvieron bloqueado el acceso al centro logístico de Alimerka, la mayor compañía del sector, que denunció los hechos. Según el grupo de distribución, las pérdidas debido a la imposibilidad de que los camiones de aprovisionamiento entraran y salieran de la instalación podría alcanzar los dos millones de euros. El caso es que este primer día de paros (hay convocados siete más) terminó sin ningún acercamiento entre empresa y sindicatos para tratar de desbloquear la situación, pese a que el consejero de Empleo, Enrique Fernández, se comprometió a mediar entre ambas partes.

Las valoraciones sobre el seguimiento van por barrios. Alimerka asegura que los paros fueron mínimos y apunta que solamente el 16,75% de los trabajadores secundó la huelga y que prácticamente la totalidad de las 128 tiendas que tiene en Asturias funcionaron con normalidad. Solo reconoció que hubo cinco que tuvieron que cerrar sus puertas. No manejan las mismas cifras los sindicatos. Sostienen que más de la mitad de los empleados participaron en la movilización. Marta González, vicesecretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Asturias, aseguró que en muchas de las tiendas hubo muy poco personal. De forma que, aunque los súper tuvieran las puertas abiertas, la falta de plantilla provocaba que hubiera secciones que estuvieran cerradas, sin actividad. Fue el caso de muchas fruterías, carnicerías, pescaderías o panaderías del interior de los establecimientos.

Los mayores problemas se dieron en el centro logístico que Alimerka tiene en Castiello (Llanera), que lleva más de 24 horas bloqueado a cal y canto por un piquete. Una situación que, sostiene la cadena, le está provocando graves pérdidas económicas, sobre todo por el desperdicio de muchos productos perecederos. Hasta primera hora de la tarde, Alimerka calculaba que había más de una treintena de camiones de gran tonelaje que no habían podido acceder al centro logístico, mientras que tuvieron también que suspenderse unos 80 viajes de la flota propia de la cadena que se encargan de suministrar a las tiendas. Ante esa situación, la compañía presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Llanera con el objetivo, señaló, de que se depuren "responsabilidades".

Ya por la tarde, centenares de personas se concentraron frente a uno de los mayores supermercados del centro de Gijón. "Exigimos cumplir lo que los jefes de Alimerka firmaron en Madrid en una reunión con UGT y CC OO", aseguró el secretario general la formación ugetista en Asturias, Javier Fernández Lanero. "Firmaron que para 2020 no haya ningún contrato por debajo de 14.000 euros al año y en esta empresa hay categorías de 840 euros al mes", añadió. El sindicalista agregó que "el salario medio está en torno a 13.000 euros brutos, con lo que más de la mitad de los trabajadores no cumplen lo que la empresa firmó". Para Lanero, "no hay ningún argumento para seguir precarizando un sector como este, feminizado, castigando a las mujeres y con contratos basura. No se puede consentir".

Así lo entiende también José Manuel Zapico, líder de CC OO, que llamó a "hacer cumplir derechos básicos como es que los 20 minutos del descanso computen dentro de la jornada laboral", criticando la "cerrazón e intransigencia" de la patronal. "Desde la avaricia no se negocia ni se gestionan empresas", enfatizó el sindicalista durante la protesta de Gijón. "Somos firmes: la patronal tiene que entrar en la sensatez y reflexionar", apostilló. Según Zapico, "nuestra voluntad es minimizar los daños y que los trabajadores tengan unas relaciones laborales acordes con el siglo XXI; queremos empresarios del futuro, no patrones del pasado".

Los piquetes de los huelguistas no actuaron solo en el centro logístico. También lo hicieron de tienda en tienda, durante todo el día, en Oviedo, Gijón, Siero, Llanera, y los concejos del Occidente y el Oriente asturiano, tratando de explicar a los posibles compradores sus reivindicaciones. Lograron persuadir a muchos de ellos para que dieran la vuelta sin hacer la compra. No hubo incidentes importantes, salvo el caso de una mujer de 57 que en un supermercado de Villafría (Oviedo) se asustó por el ruido de los petardos, lo que provocó que se cayera y se golpeara con la cabeza en el suelo. Tuvo que ser trasladada al HUCA.

Están convocadas aún siete jornadas más de huelga para hoy, mañana y pasado, y para los días 28, 29, 30 y 31.