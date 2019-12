Desalojado el piquete del almacén de Alimerka por antidisturbios: "Es totalmente desproporcionado"

Nuevo enfrentamiento en la huelga de los supermercados. Esta mañana, en torno a las siete, el piquete que hacía guardia en el almacén de Alimerka ha sido desalojado por antidisturbios. En una actuación "desproporcionada", han denunciado las huelguistas, los agentes las han "arrinconado" para dejar paso a los camiones.

Este enfrentamiento se produce tras los primeros "encontronazos", ayer por la tarde, en el mismo lugar. Tras una actuación de los agentes, cuando el piquete bloqueó el almacén, los sindicatos se mostraron muy críticos con la actuación de la Guardia Civil. "Todo iba muy tranquilo y de golpe y porrazo se ha desatado una violencia, supongo que por orden de la empresa, que no entendemos", señaló el portavoz de CC OO, Alfredo García.

En la misma línea, Marta González de UGT apuntó: "Me llama mucho la atención todo esto, no había ningún desorden. Espero que esto no lo hayan hecho para actuar en beneficio de la empresa". A lo que Manuel Suárez, de USO, añadió que "lo único que pedimos a la patronal es que se siente a negociar". Alimerka envió un comunicado en el que calificó de "ilegal" el piquete y criticó la "intensa actividad coercitiva" de los huelguistas.

En la mañana de hoy, según fuentes de las huelguistas, se han movilizado hasta la nave a medio centenar de antidisturbios, que se sumaron a los agentes de la Guardia Civil que ya estaban en el lugar: "Tocábamos a cerca de dos agentes por cada uno", han asegurado. "Es lamentable e indignante este despliegue para favorecer a un empresario", han lamentado.

Han dejado claro que se estaba permitiendo la entrada de trabajadores y que la protesta era totalmente pacífica y encaminada a no permitir la entrada ni salida de camiones. "Nos arrinconaron para permitir el tráfico", han concluido.