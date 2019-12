La Guardia Civil intenta, sin éxito, disolver el piquete que bloquea el almacén de Alimerka

La huelga de los supermercados sube de tono. La Guardia Civil trató ayer de desalojar a la treintena de trabajadores que desde el viernes a las diez de la noche (hora en la que entraron en vigor los paros) formaban un piquete frente a las instalaciones del centro logístico de Alimerka para impedir el paso de los camiones. La actuación de las fuerzas de seguridad -tachada por los sindicatos de "desproporcionada"- sublevó más a los manifestantes. Y el efecto llamada se multiplicó, de forma que en poco tiempo eran ya cientos los trabajadores que se congregaron en las inmediaciones del almacén, y la estrategia del instituto armado solo permitió el acceso de un camión frigorífico. Cuando otro vehículo trataba de acercarse por una de las vías de acceso -desde la salida de la AS-II, que conecta Oviedo con Gijón- los manifestantes volvieron a formar un piquete, sorteando a los agentes, y sentándose en el asfalto al grito de "¡Sí se puede!".

Hubo momentos de alta tensión, pero no hubo incidentes serios. Los camiones que trataban de alcanzar el centro logístico comenzaron a ser desviados. Muchos de ellos quedaron estacionados en el aparcamiento de una gasolinera cercana. Otros daban directamente la vuelta por donde habían venido. Durante varios minutos reinó en la zona una calma extraña solo rota por los cánticos de los piquetes. La Guardia Civil se esmeraba por tratar de que la protesta no se moviera hasta que, sin previo aviso, los agentes rompieron el cordón que rodeaba al piquete. Hubo algo de desconcierto. "¿Ahora podemos pasar?", preguntaba un manifestante. Los minutos corrían y todos los camiones que se iban aproximando eran desviados.

Hasta que pasadas las siete y media de la tarde, uno de los agentes reunía a un grupo de huelguistas para pedirles que despejaran la calzada y que ocuparan una de las zonas verdes de las inmediaciones. A cambio, se comprometía a que ningún camión iba a entrar en el centro logístico. Había quien no se lo creía. "¿No será una trampa y nos volverán a echar?", preguntaba una de las trabajadoras con lágrimas en los ojos. Así, tras casi dos horas en las que la Guardia Civil trató de controlar a un piquete que según pasaban los minutos iba creciendo en número, todo volvía al mismo lugar. Al del grupo de huelguista sentado frente a la entrada del centro logístico de Alimerka en Castiello.

Los sindicatos se mostraron muy críticos con la actuación de la Guardia Civil. "Todo iba muy tranquilo y de golpe y porrazo se ha desatado una violencia, supongo que por orden de la empresa, que no entendemos", señaló el portavoz de CC OO, Alfredo García. En la misma línea, Marta González de UGT apuntó: "Me llama mucho la atención todo esto, no había ningún desorden. Espero que esto no lo hayan hecho para actuar en beneficio de la empresa". A lo que Manuel Suárez, de USO, añadió que "lo único que pedimos a la patronal es que se siente a negociar".

Alimerka envió un comunicado en el que calificó de "ilegal" el piquete y criticó la "intensa actividad coercitiva" de los huelguistas. También sostiene el grupo que la huelga está siendo un fracaso ya que dicen que el 80% de la plantilla acudió a su puesto de trabajo. Defiende el grupo que su oferta incrementaría el salario de los empleados en un 12% durante los cuatro próximos años. La huelga continúa hoy y mañana.