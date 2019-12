La huelga de los supermercados divide a la plantilla, con protestas a favor y en contra

La huelga de los supermercados asturianos cumple hoy su cuarta jornada consecutiva (hay otros cuatro días de paro convocados para los días 28, 29, 30 y 31) sin que se hayan producido acercamiento de posiciones sobre el convenio colectivo ni nuevos contactos entre la patronal y los sindicatos, y con una emergente fractura entre los trabajadores, fundamentalmente en el seno de la compañía Alimerka, hegemónica en la región. La patronal asturiana (FADE) llamó a los sindicatos a la "sensatez" mientras que las centrales afirmaron que, sin reapertura de la mesa negociadora, el conflicto se intensificará.

Trabajadores a favor de la huelga se concentraron ayer por la tarde, con el apoyo de los sindicatos CC OO, UGT y USO, frente al supermercado de Alimerka en la calle Foncalada, de Oviedo, en demanda de la reapertura del diálogo y de la mesa negociadora del convenio y en defensa de sus reivindicaciones laborales, mientras que a la misma hora trabajadores de Alimerka contrarios al conflicto se manifestaron en la plaza de España y ante la sede del Gobierno autonómico, también en Oviedo, para exigir a las centrales sindicales el fin de la protesta y la firma del convenio para los años 2019-2021 con los logros ya obtenidos en la negociación con Asupa, la patronal sectorial.

Alimerka aseguró ayer que la actividad sigue normalizándose en sus tiendas, y que el seguimiento de los paros ha bajado entre sus trabajadores en los establecimientos de venta del 17% del sábado al 9,8% (siete puntos porcentuales menos) y que, de sus 128 tiendas en Asturias, estaban ayer abiertas 125. El sábado habían sido, según la empresa, 123. En oficinas y servicios centrales la asistencia al trabajo está siendo del 100%, según dijo la compañía asturiana.

Los sindicatos afirmaron que las empresas han incurrido en los tres primeros días de paro en unas pérdidas de 2 millones de euros, fundamentalmente en productos perecederos, un coste superior, dijeron, al importe anual de las demandas sindicales no atendidas por las empresas. Las centrales declararon que no entrarán en una "guerra de cifras" sobre el seguimiento del conflicto, aunque precisaron que las tiendas abiertas están operando con menos personal y con muy poca afluencia de público, por lo que la convocatoria está teniendo, señalaron, un gran efecto y repercusión, y reiteraron que seguirán luchando por su futuro y por unas condiciones salariales y laborales "dignas".

Tras el desalojo ayer a primera hora de los piquetes que bloquearon el centro logístico de Alimerka en Llanera, los trabajadores en huelga han protagonizado protestas ante las tiendas para invocar la solidaridad del publico.

La FADE. La patronal asturiana (FADE) señaló que "convocar una huelga de ocho jornadas en los días de más venta del año es una práctica poco responsable que perjudica seriamente a miles de clientes, pero también a las empresas que han visto cómo sus balances empeoran de manera progresiva en los últimos años y a los trabajadores". FADE denunció acciones de fuerza como el bloqueo de un centro logístico y presencia de "piquetes" en las tiendas, señaló que las coindiciones de los empleados de empresas como Alimerka son "equiparables a las del conjunto del sector" y sostuvo que las reivindicaciones supondrían "un incremento de costes superior al 26%, lo que es completamente inviable".

Los sindicatos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que se sumó a la protesta de los huelguistas en Oviedo, emplazó a las empresas a aceptar ya en 2020 la remuneración bruta anual mínima de 1.400 euros que pactaron los sindicatos y CEOE en el Acuerdo de Negociación Colectiva, así como la mejora de las condiciones profesionales. "El comercio debe apostar por mejores profesionales, estableciendo carreras profesionales y mejorando las condiciones de trabajo y descanso". "Este conflicto no va a acabar si no se abre la mesa y no se alcanza un pacto", dijo Álvarez. José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, hizo también un llamamiento a las empresas a "negociar" y a crear "un marco estable", sin lo cual "este conflicto sólo puede ir a un mayor aumento de la tensión y del perjuicio". "Las relaciones laborales no puede ser las del siglo pasado", dijo el secretario general de CC OO.

Las dos posiciones enfrentadas y las demandas

Los trabajadores concentrados ayer tarde ante un supermercado ovetense, protegido por policías y seguridad privada, aseguraron, en palabras de una representante de CC_OO,_Arantxa Carcedo, que "los ánimos están a tope" y que la lucha proseguirá si "la patronal no se sienta a hablar". "La patronal presenta como normalidad que haya poca gente comprando, con menos personal y con una caída del consumo". En parecidos términos se expresaron Verónica Pulgar, de UGT, y representantes de USO. Reclaman mejores condiciones y afirman que los sindicatos ya han cedido en algunas de sus peticiones.

A la inversa, un colectivo laboral de trabajadores de Alimerka, rechazó los paros y aseguró que es una minoría la que está en huelga. Con carteles y pancartas ("Yo soy_Alimerka" y "No a la huelga"), gritaron que no se sienten representados por los sindicatos, a quienes exigieron que firmen el convenio. En un manifiesto, señalaron que "se ha optado por la confrontación cuando existe un acuerdo en más del 80% de las reivindicaciones. Se convoca una huelga con una duración inusual y se hace en los días de mayor venta del año, con lo que se provoca un daño económico que acarreará importantes consecuencias".

Tras llegar a un acuerdo salarial y varias mejoras sociales, la fractura del diálogo se produjo por la reclamación de que el descanso de 20 minutos contabilice como tiempo de trabajo y que se reconozca la antigüedad con mejoras de nivel salarial cada cuatro años.