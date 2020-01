Cómo ahorrar en los viajes de empresas gracias al car sharing de guppy

El servicio de alquiler de coches para empresas de guppy ahorra tiempo y dinero gracias a una gestión integrada del área empresa. A través de una sencilla aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS, los empleados de cualquier compañía pueden utilizar los vehículos guppy para sus desplazamientos de empresa.

El acceso a estos vehículos 100% eléctricos es ágil y sencillo. Una vez descargada la app de guppy en el móvil, los usuarios pueden reservar el coche que más les interesa, abrir sus puertas, dejarlos donde más les convenga, sin necesidad de que sea el punto de inicio del alquiler, y pagar únicamente por el uso realizado.

Para que un usuario pueda empezar a utilizar guppy con cuenta de empresa, tiene que estar registrado en la aplicación con sus datos personales. El proceso de registro se hace a través de la app, sin necesidad de desplazarse a ninguna oficina. Una vez finalizado el registro, el usuario solicitará vincularse a la cuenta de su empresa, para lo que tendrá que indicar el CIF de la misma.

Una vez validado, ya puede realizar sus desplazamientos con cargo directo a la empresa. También podrá seguir utilizando guppy a nivel particular indicándolo en la app cuando vaya a realizar su viaje.



Ahorro en los desplazamientos de trabajo

El servicio de guppy tiene una gran particularidad y es que, además de ofrecer el servicio de alquiler de vehículos, el usuario tiene a su disposición más de 60 plazas de aparcamiento exclusivas. Es decir, si uno se desplaza en guppy, puede contar con todos estos puntos para aparcar a su conveniencia sin abonar ningún cargo extra por ello.

Uno de los puntos guppy con mayor interés para el servicio de empresas es el Aeropuerto de Asturias, ya que permite ir o volver del mismo con total libertad de horarios y a un coste muy competitivo. Una alternativa de transporte que resulta muy atractiva para compañías cuyos empleados tienen que desplazarse habitualmente en avión por razones laborales.

El coste del servicio para empresas depende de los kilómetros recorridos al mes, beneficiando con un mejor precio los usos más intensivos.

Para fomentar entre las empresas este servicio, guppy premiará a quienes lo contraten con un descuento interesante por el que la tarifa será de 0,5 euros/km durante los 2 primeros meses, independientemente de los kilómetros recorridos. Además, cabe destacar que cualquier organismo, público o privado, ya sean universidades, ayuntamientos o cualquier otra asociación oficial, pueden beneficiarse también de este servicio.

Por su parte, Pablo Campos-Ansó, responsable de Innovación y Desarrollo del Grupo G. Junquera, apunta que "el servicio para empresas de guppy aporta beneficios tanto para las empresas como para los empleados. Por un lado, permite que los trabajadores dispongan de un servicio de movilidad integral, fácil de usar y muy cómodo. Y de cara a las empresas, mejora el control de desplazamientos, resulta más cómodo de gestionar y ahorra en los costes asociados al transporte privado y el mantenimiento de una flota propia".

Beneficios para las empresas

1.- Ahorro tanto en tiempo como en costes. Para poder utilizar el servicio de alquiler de coches para empresas de guppy no es necesario realizar ninguna inversión inicial y no existen tampoco ataduras de ningún tipo. De esta manera, la empresa no tiene que preocuparse tampoco por gastos tales como el mantenimiento de los coches, seguros y combustible.

2.- Mayor control sobre los viajes y gastos. A través del área de empresas de guppy, hay acceso completo a toda la información donde controlar todos los desplazamientos y facturas. Se centralizan los gastos de movilidad y se tiene un mayor control sobre los mismos, sabiendo en todo momento los trayectos que se realizan y lo que se gasta en cada uno de ellos.

3.- Mejora la imagen de la empresa. Al hacer uso de una flota de vehículos no contaminante, la empresa demuestra su preocupación por el medioambiente y mejora su RSC.

4.- Beneficio para el empleado. La reserva del vehículo no lleva más de un minuto y se realiza directamente desde el móvil, sin necesidad de llaves. Tampoco perderá tiempo en gestiones internas de imputación de gastos de viaje ya que queda registrado directamente a través de la app. Además, ya no tiene que contar con su vehículo particular para los desplazamientos de empresas, incidiendo directamente en la amortización del mismo.