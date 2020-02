Derogar la reforma laboral, prioridad de Verónica Martínez

La asturiana Verónica Martínez Barbero (Gijón, 1980) tomó ayer posesión del cargo de directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social en presencia de la titular del mismo, Yolanda Díaz, y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un acto celebrado en la sede central del Ministerio en Madrid. Tras el acto litúrgico de promesa y aceptación del nombramiento, en el que estuvo arropada muy de cerca por sus padres, hermanas y su hijo, la nueva directora de Trabajo trazó las líneas maestras que desarrollará desde su nuevo cargo: "En el Ministerio trabajamos en equipo. Pretendemos derogar la reforma laboral para eliminar la precariedad que hoy existe en el mercado laboral. Trabajaremos en la línea de promover la igualdad de hombres y mujeres en el plano laboral y para recuperar los derechos perdidos en los últimos años". Esas serán, a grandes rasgos, las prioridades de su gestión.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Martínez completó su expediente docente en la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y en la Universidad de Valencia. Su trayectoria laboral la ha desarrollado en Galicia, donde ejerció durante casi doce años como inspectora de Trabajo y Seguridad Social en Vigo. En 2012 inició su actividad docente en la Universidad de Vigo y desde 2018 en la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de La Coruña. Desde junio de 2017 hasta su nombramiento en el Ministerio, ha presidido el Consello Galego de Relaciones Laborales.

Apenas arrancado el año, y con el Gobierno recién investido, Martínez recibió la llamada "inesperada" de la ministra Yolanda Díaz proponiéndole ponerla al frente de la Dirección General de Trabajo: "Yolanda Díaz es muy convincente. Al principio me tomó de sorpresa porque yo tengo una vida ya hecha en Galicia con un niño, al que iba a ver menos si aceptaba el nombramiento. Dudé mucho a la hora de tomar una decisión, pero Yolanda me convenció al decirme: 'Piensa en cómo ves las cosas tú misma respecto a las mujeres y piensa que lo que estamos haciendo es trabajar por su futuro, así que trabaja para él'. Es ministra por estas razones, porque nos traslada de forma muy clara los mensajes. Me siento muy integrada. Era quizá la que menos conocía al resto del equipo, pero compartir un discurso sin apenas conocer a nadie hace todo mucho más fácil".

Verónica Martínez cuenta con experiencia en el Consello Galego de Relaciones Laborales, un órgano de diálogo institucional entre sindicatos y asociaciones empresariales que ejerce también como órgano consultivo y asesor de la comunidad autónoma en las materias relativas a su política laboral: "Es un organismo bipartito en el que participan sindicatos y patronal; antes trabajé también varios años en la Inspección de Trabajo. Mi puesto actual reúne las competencias de los dos, la función fiscalizadora de la inspección y la de la negociación colectiva. Todas las competencias encajan con el espíritu y la forma de trabajar del nuevo equipo".

Desde el Consello, Martínez trabajó estrechamente con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo -que le agradeció en su despedida "los servicios prestados"-, sindicatos y patronal, por lo que el diálogo ha sido una de sus herramientas de trabajo: "Ahora espero aportar mi granito de arena al equipo del Ministerio y dialogar mucho, que es en lo que siempre he basado mi trabajo".

Además de Verónica Martínez Barbero, tomaron posesión el resto de altos cargos del Ministerio: Joaquín Pérez Rey, al frente de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social; Gemma del Rey Almansa, en la Subsecretaría; María Amparo Ballester, en el Gabinete de la ministra; Héctor Illueca, en la Dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y Maravillas Espín Sáez, en la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social.