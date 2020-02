El Principado también pide cárcel para Braga y los demás implicados en el "caso UGT"

Los servicios jurídicos del Principado "comparten con carácter general los criterios de la Fiscalía" en el caso del presunto fraude de UGT Asturias con los ayudas públicos para la formación de parados y trabajadores y pedirán "penas similares" para los principales encausados. La consejera portavoz del Gobierno regional, Melania Álvarez, adelantó ayer la sincronía que el escrito provisional de acusación del Principado tendrá con el que ya ha presentado el ministerio público, que solicita para los tres principales acusados, entre ellos el exsecretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga, condenas de diez años de prisión y multas de 1,17 millones de euros.

La calificación que próximamente ha de hacer el Principado como parte personada en la causa desde 2016 se parecerá mucho a esa, a tenor de lo dicho por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, que avanzó las similitudes "sin perjuicio de las modificaciones que pudieran determinarse una vez que se practiquen las actuaciones correspondientes al juicio oral ante el juzgado que corresponda". Melania Álvarez remarcó la "profesionalidad e independencia" de los servicios jurídicos autonómicos y el respeto que profesa el Gobierno por los procedimientos judiciales.

El Principado aproximará sus criterios en el proceso a los de una Fiscalía que considera acreditado, a nivel indiciario, que responsables de UGT y de su fundación IFES montaron una "operativa orientada al sistemático desvío" de dinero de las subvenciones a la financiación de gastos del sindicato ajenos a la formación, como nóminas de los trabajadores o las pérdidas de una cooperativa inmobiliaria. Para ello habrían utilizado sociedades mercantiles ligadas a UGT que presuntamente hinchaban facturas de alquileres de aulas o materiales didácticos que se cargaban a las subvenciones. La instrucción judicial ha cifrado el fraude detectado entre 2010 y 2014 en 1,4 millones de euros, si bien las cantidades susceptible de ser clasificadas penalmente como delitos de defraudación de subvenciones (a partir de 120.000 euros en cada ejercicio) suman 1,17 millones.

La Fiscalía, con la que ahora se alinea el Principado, ha pedido diez años de cárcel por cinco delitos de fraude para ex secretario general de UGT-Asturias Justo Rodríguez Braga, y los también exmiembros de la dirección Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Para otras tres personas, cargos y técnicos de UGT y de IFES, se solicitan condenas de tres años y cuatro meses en dos de los casos y de cuatro años y medio en otro. El Observatario Ciudadano Anticorrupción (OCAN), personado como acusación particular, pide penas algo mayores, de once años y seis meses de privación de libertad para los tres principales implicados.

El auto judicial que decidió el procesamiento considera que UGT e IFES se valieron de diversos "subterfugios" para "enmascarar" los costes reales de los cursos y desviar dinero a la financiación del sindicato. La instrucción no ha hallado pruebas, en cambio, de que existiera enriquecimiento personal de los procesados.