El PSOE ve factibles cambios en la fase de alegaciones y el PP ataca a Barbón

El plan del Gobierno para abaratar la factura eléctrica de la industria es "insuficiente", según los grupos de la oposición en la Junta del Principado, mientras que para el PSOE supone un conjunto de medidas "importante" para la industria que mejora su estabilidad y seguridad, aunque sujeto a mejoras en la fase de alegaciones.

Según la portavoz del PP, Teresa Mallada, ha quedado al aire "la irrelevancia de Adrián Barbón en el Gobierno central" al no conseguir de Madrid un estatuto electrointensivo a la altura de las necesidades de la industria regional. Mallada calificó además como "irresponsable" que el Principado no haya concretado aún si presentará o no alegaciones.

La diputada de Ciudadanos Susana Fernández mostró sus reparos al hecho de que las medidas para abaratar la factura eléctrica queden supeditadas a los Presupuestos Generales del Estado y con ello a la negociación política para la aprobación de las cuentas anuales.

Lorena Gil, de Podemos, señaló que el estatuto incluye medidas de "calado" para la actividad industrial asturiana. "Debe haber un marco estable predecible y competitivo y tiene que tener en cuenta criterios sociales y medioambientales", afirmó. Añadió que "podía haber sido más ambicioso" para exigir, por ejemplo, que las empresas que reciban apoyo permanezcan en el territorio más de los tres años contemplado en la norma.

Adrián Pumares (Foro) tachó de "insuficiente" la propuesta y pidió elevar el fondo de compensación de los costes de CO2. Según Ignacio Blanco (Vox), queda reflejado que "Asturias vuelve a ser la gran perjudicada".

Ángela Vallina (IU) a dijo confiar la industria "pueda ser competitiva a nivel europeo". Y la socialista Dolores Carcedo subrayó que se "mejora la estabilidad y la seguridad de la industria", y dejó ver también que la propuesta es susceptible de mejoras en la fase de alegaciones.