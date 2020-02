La brecha salarial sigue subiendo en Asturias, denuncia UGT

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, denunció ayer que en Asturias ha aumentado en el último año un punto porcentual en la brecha salarial entre hombres y mujeres, pasando del 29,4 al 30,4%, y que ese incremento se debe en buena a medida en que apenas se firman el 14% de los planes de igualdad que deberían tener en Asturias las empresas de más de 250 trabajadores. "No se firman los planes de igualdad, no se publican los salarios que ganan los hombres y las mujeres y por tanto no se están tomando medidas", dijo Fernández Lanero. Los citados planes, añadió el sindicalista, serán obligatorios para las empresas de mas de 150 trabajadores desde marzo.