Energía dice que baja la prima a la cogeneración porque supera el beneficio legal

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, afirmó que el Ministerio para la Transición Ecológica "ajusta" a la baja la retribución a las plantas de cogeneración para que la rentabilidad no supere lo establecido por la normativa.

El recorte es del 38% de la retribución, lo que hace que varias empresas asturianas (entre ellas Capsa o Maderas Siero) se plateen cerrar sus plantas de cogeneración, que producen calor para procesos industriales y al mismo tiempo electricidad para verter a la red a cambio de una retribución fija.

Según Aagesen, el Gobierno ha establecido un marco "estable y predecible" que asegura una rentabilidad razonable del 7,39% hasta final de la vida útil de las plantas. "Lo que se ha presentado es una actualización de los parámetros retributivos de acuerdo con la norma establecida en 2014. Nos tocaba revisarlos, porque son para periodos de seis años, y no hacerlo nos llevaría a una rentabilidad real superior al valor que fijamos por ley y eso no es compatible con la normativa", aseguró Aagesen, que añadió que el ajuste se basa en la evolución pasada y en el futuro de precios tanto de combustible como de la electricidad. "Este ajuste puede ser tanto a la baja como al alza y me gustaría destacar que, como ejemplo, en el año 2017 fue al alza y el sector percibió 216 millones para ajustar los precios de la electricidad en ese momento", apuntó la secretaria de Estado de Energía. Ahora el recorte es de 423 millones.