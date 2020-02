Trabajadores de Alu Ibérica y Azsa destacan que "la falta de ambición" del estatuto frena las inversiones en ambas plantas

Trabajadores de Asturiana de Zinc (Azsa) y de Alu Ibérica (la antigua Alcoa en Avilés) destacaron ayer que "la falta de ambición" del estatuto del consumidor electrointensivo tendrá efectos en el futuro y en la inversión en ambas plantas, que suman más de 1.300 puestos de trabajo. En el caso de Azsa afectará a los planes de ampliación y en el caso de Alu Ibérica a la puesta en marcha de las series de alectrólisis, vitales para el mantenimiento del total de sus 350 empleos.

"En estos momentos dos tercios de la plantilla de la antigua Alcoa está sin carga de trabajo y es necesario que arranquen las series de electrólisis para poder garantizar el empleo", afirmó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa de Alu Ibérica de Avilés, que añadió que una compensación de 0,54 euros por megavatio desincentiva los planes que maneja Alu Ibérica para invertir en la mitad de las series de electrólisis y recuperar la producción de aluminio primario anterior al cierre con menos emisiones de CO2.

"Con el contenido del estatuto se falta al compromiso de Industria de mantener la actividad de la antigua Alcoa", señaló Damián Manzano, secretario general de CC OO de Asturias. "Por un tema ideológico parece que este Gobierno central no quiere industria básica en Asturias y nos preocupan las declaraciones del consejero de Industria del Principado en las que señalaba que en el caso de Alu Iberica aún teníamos tiempo por delante cuando no es cierto porque el arranque de las series de electrólisis no se hace de un día para otro y hay que despejar ya su futuro", señaló José Manuel Gómez de la Uz.

El secretario general de CC OO de Industria en Asturiana de Zinc, Ignacio Requena, apuntó que un precio "competitivo" de la energía permitiría crear un marco estable a la hora de abordar inversiones de ampliación en la planta de San Juan de Nieva. "Las inversiones previstas para modernizar la planta no están vinculadas a la tarifa eléctrica pero los planes de ampliación sí que están relacionados con ella", advirtió Ignacio Requena.