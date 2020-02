El Corte Inglés inunda de color y experiencias sus centros para anticipar la temporada de primavera

El Corte Inglés crea bajo el claim #MásColor un proyecto innovador que iluminará, por fuera y por dentro, sus centros comerciales con una paleta cromática compuesta por 6 tonos. Una iniciativa a la que se han sumado más de 300 marcas y que incluye experiencias únicas en tienda, escaparates cromáticos y sugerentes, diferentes propuestas de pop-up con una selección de artículos originales, marcas con producto diseñado para la ocasión y acciones interactivas. Todo ello pensado para sorprender y despertar una explosión de emociones a través del color.

Desde este lunes y hasta el próximo 15 de marzo El Corte Inglés se transforma en una paleta de pintor donde cada color cobra personalidad propia y se declina en sensaciones, productos y experiencias para todos. Anticipar esas emociones que despuntan con los colores de la primavera es el objetivo de una iniciativa que promete diversión y sorpresas con cientos de experiencias y una propuesta cercana a las 7.000 referencias llenas de puro color, de las que cerca de 2.000 las han desarrollado las marcas ex profeso. Las propuestas más irresistibles de #MásColor se extienden a moda, complementos, hogar, belleza, deportes, ocio, tecnología, electrónica y alimentación.

Para esta ocasión, El Corte Inglés basa su propuesta en seis tonos del amplio abanico del pantonario (un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas). Se trata de los tonos Rosa P7424; Rojo Warm Red; Coral P1625C; Amarillo P108C; Verde P585C; y Azul P279C, que en tienda se convierten en +Rosa, +Rojo, +Naranja, +Amarillo, +Verde, y +Azul. Tonos que responden a las tendencias que vienen esta primavera verano en moda y hogar.

Estos seis tonos capitalizarán el color en los centros en los que más de 56.000 de esferas y más de 20.000 metros de alfombras de color guiarán a los clientes por este mapa cromático y experiencial, tanto a través de sus escaparates, escaleras, zonas de acceso, pasillos, techos, pop-up como de los Box Color. Todo un universo de color que convertirá en momento instagrameable cualquier espacio de los centros.

Experiencias únicas brindarán centros como el de Serrano 47 Woman (Madrid) con las esferas interactivas que cambian de color al contacto con la palma de la mano.

El color inunda también el packaging de El Corte Inglés con un diseño especial de papel de regalo y de las bolsas icónicas, que para la ocasión incorporan el claim #MásColor y lucirán combinaciones de azul/verde por una cara, y rojo/rosa, por la otra.

Los clientes podrán disfrutar de un centenar experiencias singulares en los centros, entre ellas hacerse una foto con una cámara gigante de Fuji para vivir la experiencia de sumergirse en el color; participar en uno de los Speed Cubers y convertirse en un experto en el Cubo de Rubik y ser testigo de cómo se monta un cubo gigante de más de 2 metros de altura formado por cerca de 4.500 de los coloridos cubos de esta icónica marca.

Entre experiencia y experiencia, se podrá reponer fuerzas con platos cromáticos y smoothies vitaminados en las cafeterías de los centros; seguir con un maquillaje de pleno color de la mano de L'Oréal e inmortalizar el momento con la última propuesta de Samsung; atreverse con Urban Decay a hacerse un tatuaje de henna; probar suerte con la ruleta de la fortuna de Kiehls, probar la cabina de tratamiento de YSL, o conocer el significado de los colores en el maquillaje de la mano de MAC.

Será el momento de descubrir los secretos del cutis a través de un diagnóstico facial de expertos de Clinic o de Clarins; de disfrutar de un masaje de manos y exfoliación con Rituals; averiguar con Estée Lauder cuál es el color que mejor sienta a cada rostro; customizar en la tienda prendas de Tommy Hilfiger y Calvin Klein para lucir las iniciales; o tener un detalle especial y personalizar ropa interior como propone La Perla mientras se degusta champagne y macarons, o como plantea Triumph, que personalizará botes de cristal para regalar a los clientes con la compra de sus prendas.

Los fans de Moleskine tendrán ocasión de personalizar los cuadernos diseñados especialmente para la campaña; los de Kipling averiguarán si la suerte está de su lado en la ruleta de la fortuna; y los de Fjallraven disfrutarán personalizando las mochilas esta firma.

Los más cocinillas podrán asistir a showcooking de la mano de la firma Le Creuset con chefs de reconocido prestigio como Dani García y Marc Ribas. Los más pequeños también tendrán ocasión de disfrutar de experiencias de #MásColor de la mano de Pitiflu, que organizará talleres relacionados con el color en 32 centros y se les obsequiará con piezas de frutas durante el fin de semana en el Supermercado El Corte Inglés. Además, en los corners de Play-Doh podrán dejar volar la imaginación para moldear, jugar y colorear.

Llega el momento de coleccionar esos productos icónicos que sólo se podrán conseguir en esta campaña de #MásColor, si eres de los que se vuelven locos por una Heineken no te puedes ir de El Corte Inglés sin hacerte con una botella de edición limitada y exclusiva +Color, son tres distintas.

Las marcas se han sumado a la propuesta de El Corte Inglés y han dado protagonismo al color en sus envases y preparado ediciones especiales para esta ocasión donde el color cobra protagonismo convirtiendo los productos casi en objeto de culto.

Entre ellas destacan las galletas de tomate Paul?ppa; el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Club de Gourmet; tabletas de chocolate con leche "petazetas" y de fruta de la pasión Utopik; la lata de té verde perlas jazmín El Club del Gourmet; el aceite de oliva cosecha extra Picual ecológico cosecha temprana Cuac; las trufas de praliné Willie's Cacao rellenas de cacao; las tortas de Inés Rosales; los fussili de sémola de grano duro Martelli; la leche entera, semi o desnatada Asturiana, y el bote original de Cola Cao, además de la propuesta cromática de la bodega López de Haro en su vino tinto D.O. Ca. Rioja o de la de Protos en su vino tinto Roble D.O. Ribera del Duero 6 meses; y JB en seis colores.

Para esta ocasión firmas como Jo&Mr.Joe proponen productos exclusivos, distintos tipos de bolsos, pañuelos, calcetines, gorras; Gloria Ortiz cuenta con bolsos donde el color es protagonista; y Mr. Boho da colorido sus gafas en las 6 tonos de #MásColor.

Más de 300 marcas se han suman con sus productos a este planteamiento que gira en torno al color, entre ellas, Smeg, Moleskine, Havaianas Le Creuset, Scalpers, Mini Home, Samsung, Emidio Tucci, Guess, Asus, Utopick, Dustin, Green Coast, Polo Ralph Lauren, Morgan, Hunter, Adidas, Levi's, Laken, Boomerang €

¿Qué color eres? Es una de las propuestas que El Corte Inglés planteará a los usuarios de Instagram. Conocer cuál es tu color en función de la fecha de nacimiento. Una divertida dinámica con la que además, se conocerán los colores que se han asociado a determinados personajes famosos. Con la iniciativa +Feed+Color se mantendrá la coherencia gráfica en esta red social, para que los seguidores sepan en todo momento que nos encontramos en plena campaña de #MásColor. Además, se generarán distintos tipos de vídeos que prometen sorprender.

El catálogo de El Corte Inglés se viste en esta ocasión con una nueva gama cromática y todas sus páginas respiran propuestas de #MásColor, llenas de experiencias e ideas para dejarse atrapar y hacer una auténtica inmersión en el mundo de los colores con el objetivo de que el día se convierta en algo diferente, más vibrante, más vital e incluso más mágico.

Espacio de las Artes se suma a la campaña #MásColor con un Collage que situarán en la tienda de Castellana con pinturas y esculturas de los mismos colores de la campaña. Entre los artistas cuyas obras formarán parte del collague figuran: Joaquín Capa, Jim Bird y Luis Gordillo. Entre los escultores destacan Sebastian Burdon (What His Name) y Felipao.

Para esta ocasión, los clientes de El Corte Inglés podrán financiar sus compras al 0,0% de interés, o lo que es lo mismo, con cero gastos de tramitación y cero intereses en todas las compras realizadas entre el 17 y el 26 de febrero aplazadas de 9 a 12 meses, en operaciones de 200 euros o superiores en todo. "Financiación para tus compras. La financiación que mejor te sienta", que es el nombre de esta campaña, cuenta también con la opción de carta de compra, es decir la agrupación de todas las compras con la comodidad de no tener que llevarlas consigo en el centro y disfrutar así de todas las experiencias.