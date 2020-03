El Gobierno quiere endurecer la jubilación anticipada e incentivar planes de empresa

El Gobierno pretende endurecer las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipadas, mejorar los incentivos a la prolongación de la vida laboral, incrementar el atractivo fiscal de los planes de pensiones de empresa (los pactados en el seno de la negociación colectiva) como instrumentos de previsión complementarios de las pensiones públicas y reducir las ventajas tributarias de las que disfrutan los planes individuales privados, anunció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Socia y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Las propuestas, dirigidas a fortalecer la viabilidad del sistema público de previsión social y a afianzar la sostenibilidad de la caja única de la Seguridad Social ante el desafío demográfico, el alargamiento de la esperanza de vida de los pensionistas y la próxima jubilación de la muy nutrida generación nacida durante el "boom" natalista de los años sesenta, son coincidentes con las que Escrivá defendía durante su etapa como presidente de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (Airef) pero ayer precisó que se trata de propuestas colegiadas del Gobierno tras su debate y análisis en el seno del ejecutivo y en "diversos órganos" del mismo, y con las que se aspira a alcanzar un "gran consenso, lo más amplio posible" con el resto de las fuerzas políticas para la reforma del sistema, de modo que se despejen las incertidumbres y se garantice la sostenibilidad del modelo.

En el debate también hubo alusiones a descargar a la Seguridad Social de aquellos gastos que no le son propios (las prestaciones no contributivas) y que deberían ser sustentadas por el presupuesto general de Estado y los impuestos, y no con las cotizaciones sociales.

El sistema público de pensiones afronta problemas pero son "manejables y reconducibles", señaló el ministro, quien desacreditó los vaticinios y augurios "alarmistas" que se han sucedido sobre la viabilidad de las pensiones públicas desde los años 90 con proyecciones demográficas y de déficits que no se han materializado en los terminos dramáticos con los que se expusieron en los últimos treinta años. No obstante, el ministro sí pidió a todos los grupos actuar "con urgencia" y concendiendo a la reforma de las pensiones "prioridad absoluta". En los próximos 25 años se jubilarán once millones de personas, tres millones más que en el último cuarto de siglo.

A juicio de Escrivá, la actual tasa de reemplazo (el importe de la pensión en relación al último salario percibido en la vida laboral), situada de media en el 70%, es "aceptable" y "se puede mantener", al igual que un mecanismo estable de revalorización de las prestaciones vinculado al IPC que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y que no precisó.

Aplazar la jubilación. El ministro de Seguridad Social entiende que el modelo es factible si se actúa sobre determinadas "palancas" que permitan garantizar su sostenilidad. Entre ellas figura aproximar la edad media efectiva y real de jubilación en España a los 65 años (la edad legal) mediante incentivos para demorar la jubilación y medidas que desincentive nlas jubilaciones anticipadas.

Este mecanismo doble es una "palanca potentísima" -indicó- para corregir la insuficiencia del sistema, dado que "por cada año que se aleje la edad promedio de jubilación, se reducirá el 25% del prolema del gasto".

Escrivá indicó que se están evaluando varias opciones para promover la prolongación de la vida laboral (entre ellas, la difusión de las opciones existentes, poco conocidas por la población, dijo) y para penalizar la jubilación voluntaria antes de los 65 años, que hoy es poco disuasoria. La jubilación anticipada, expresó, ha aumentado el 66% en los últimos seis años y en 2019 supusieron el 19% de todos los nuevos perceptores de prestaciones.

Planes de pensiones. El responsable gubernamental abogó a su vez por desplazar las ventajas fiscales de la que disfrutan los planes individuales de pensiones (que son "regresivas" porque favorecen sobre todo a las rentas altas e incentivan productos "caros" por sus altas comisiones y baja rentabildad) a los planes colectivos negociados en el seno de las empresas (también llamados "planes de empleo"), que tienen menos comisiones, son más rentables y favorecen más a las rentas medida y bajas.

Las predicciones alarmistas no se cumplieron

Las predicciones más "alarmistas" sobre el futuro de las pensiones que se prodigaron en España desde los primeros años 90 no se cumplieron y en la mayoría de los casos procedían de instituciones o estudiosos con claros "conflictos de intereses", señaló ayer el ministro José Luis Escrivá en referencia a economistas o centros de análisis vinculados a la industria financiera que comercializa planes privados de pensiones como alternativa o complemento al sistema público de previsión. Escrivá recordó, entre otros, los dictámenes que a fines de los años 90 pronosticaron un déficit del 3% del PIB en las pensiones españolas en 2020, más del doble que el 1,4% actual.

El gasto del sistema público de pensiones supone entre el 13 y el 15% del PIB de Austria, Alemania y Francia, mientras que en España representa el 11% y se estima que no alcanzará el 13,5% (aun manteniendo la capacidad adquisitiva de los jubilados de acuerdo con la previsión del IPC) hasta 2048.