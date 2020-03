Alsa reduce el 70% de su negocio en España por el confinamiento de la población

La compañía asturiana Alsa, líder nacional en transporte de viajeros, está experimentando una caída del 70% en su volumen de negocio en España desde la limitación de la movilidad y los tránsitos y el confinamiento de la población adoptadas por el Gobierno desde el pasado sábado para frenar la propagación del coronavirus COVID-19, según la estimación anunciada esta mañana por la sociedad matriz de Alsa, el grupo británico National Express (NX), en una comunicación al mercado bursátil de Londres.

En Marruecos, el descenso de la facturación de Alsa está siendo del 40% a causa también de las restricciones estrictas a la circulación impuestas por las autoridades del país norteafricano. El grupo informó que por la tipología de sus contratos y concesiones ("muchos de los cuales brindan protecciones y garantías de ingresos mínimos"), el 40% de la facturación de Alsa está protegida del impacto económico de la pandemia y de la "volatilidad" que se pueda producir en la demanda por cualquier otra circunstancia.

Aunque NX no descarta acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor habilitados por el Gobierno para empresas golpeadas por las medidas de alarma nacional, fuentes de Alsa explicaron que se están estudiando "diversas opciones y escenarios" y que no se ha tomado ninguna decisión.

Hasta el estallido de la pandemia en España, Alsa, que el año pasado aportó el 30% de los ingresos del grupo NX, estaba liderando el crecimiento de los ingresos de la multinacional en este ejercicio, con un aumento de su facturación del 24% en los dos primeros meses de 2020 (en buena medida, apoyado en el alza del mercado marroquí), frente a un incremento del 15% del negocio de la multinacional en Norteamérica (EE UU y Canadá) y el 5% en el Reino Unido, los tres principales ámbitos de actividad de la corporación.

Para acomodarse al decreto de emergencia nacional y para reducir costes, Alsa ha reducido los niveles de los servicios interurbanos y regionales en un 50% en España, mientras que los urbanos (que ya representan en torno al 25% del negocio de la compañía en el país) no se han visto apenas afectados.

La multinacional está tomando medidas de ahorro y de aplazamiento de inversiones y adquisiciones en todos los países en los que opera (también está implantado en Alemania, Barhein, Malta y Suiza) y detener salidas de caja que no sean prioritarias, ha cancelado reuniones y viajes de directivos y empleados que no se consideren esenciales, está sometiendo a revisión todos los gastos no urgentes y los directivos han asumido aplazamientos de cobro en sus remuneraciones.

La multinacional dijo que su "prioridad principal durante este período" será "proteger" a los clientes, a los empleados y al negocio, y que seguirá en cada país las normas que establezcan las autoridades nacionales. Pese a las limitaciones en el transporte de viajeros que están adoptando los gobiernos y a su impacto adverso en el negocio (la multinacional admite "una disminución significativa" en el número de pasajeros en las últimas semanas "a nivel mundial"), NX señaló que aún prevé "un flujo de caja pequeño, pero positivo, en los próximos meses".