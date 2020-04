Esmeralda Ceñal: "Deberían bajarnos el IVA para ayudar a los salones de peluquería"

Esmeralda Ceñal tiene desde el año 2002 un salón de belleza y peluquería en el centro de Gijón. "¿Qué podrían hacer por nosotros, por los autónomos? Creo que no podrían hacer mucho más de lo que ya están haciendo". Dice, así de primeras, aunque rápidamente se le ocurre algo. Una ya vieja reclamación que tiene su sector, el de las peluquerías: "Podrían bajarnos el IVA". A su entender, sería una medida bien sencilla que evitaría que muchos de sus compañeros tuvieran que echar el cierre.

Lo del IVA viene de atrás, pero rebajárselo ahora ayudaría a que, una vez que comience la "desescalada", muchos puedan reabrir sus puertas como hace un par de meses, defiende. Fue ya en 2012, recuerda Ceñal, cuando el IVA subió para este colectivo en trece puntos. En el verano de aquel año el impuesto pasó del 8% al 21%. Aquello fue un golpe durísimo del que muchos no consiguieron recuperarse. "Desde entonces para acá han cerrado muchos autónomos, muchos colegas no pudieron soportar esos trece puntos de subida. Y los que lo hemos soportado vamos muy al día. No te da para más", apunta la gijonesa.

De hecho, la propia Ceñal tuvo que hacer ajustes en su negocio de aquella. "Abrí el salón en 2002 con cinco empleados, seis conmigo porque soy parte activa y también peino, no solamente hago gerencia; en 2012 tuve que bajar a tres empleados. Y no da para más", señala. Subió el IVA, pero lo que no bajaron fueron los gastos y las facturas. "Teníamos los mismos, más el IVA que nos come cada tres meses; es un palo que te dan cada trimestre porque supuestamente nos consideran casi como artículo de lujo. Y sé que muchos de mis colegas ni siquiera llegan ya a ir al día. Hay veces que tienes que fraccionar los pagos porque no te da", argumenta. Ceñal rechaza de plano que el servicio que ofrecen sea un lujo. "No lo somos, por eso la de rebajar ese impuesto sería una pequeña parte de lo que podrían hacer por nosotros", señala.

"Es que, además, somos un montón. Solo en España hay cuatro millones de autónomos, y 50.000 salones de peluquería. Tengo miedo de que 20.000 vayan a cerrar ahora mismo porque no vayan a poder soportar esta situación", argumenta. No será su caso. Pese a las dificultades mantiene intacto su optimismo. "Me considero una ganadora. Mi karma desde que abrí es el de que un ganador nunca se rinde y no me voy a rendir por esto ni mucho menos", apunta. Es más, espera que la mayoría continúe con sus negocios. Que nadie se baje del barco. "Espero que el resto sigáis en la lucha y que por lo menos ahora nos escuchen y consigamos que nos bajen ese IVA", resalta.

"Sé que hay otros sectores como el de la hostelería que están muy fastidiados. Creo que nosotros vamos a poder volver al trabajo antes, pero también tendremos muchos problemas", señala la gijonesa.