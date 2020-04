Los sindicatos llaman a un Primero de Mayo "virtual" y piden acuerdos políticos

Los sindicatos mayoritarios hicieron ayer un llamamiento a que los partidos políticos sigan en Asturias la estela de los agentes sociales y busquen acuerdos para la reconstrucción económica y social tras las crisis del coronavirus. José Manuel Zapico, secretario general de CC OO-Asturias, y Javier Fernández Lanero, su homólogo en UGT, defendieron "un amplio acuerdo político y social" en la región al presentar las movilizaciones del próximo viernes, festividad del Primero de Mayo marcada este año por el confinamiento. "Será un Primero de Mayo diferente, online, a través de internet y de las redes sociales, pero eso no quiere decir que no sean más importantes que nunca las reivindicaciones. Estamos en una situación difícil, en una crisis sanitaria en buena parte debida a los recortes que sufrieron los servicios básicos en la salida de la anterior, que solo trajo precariedad y desigualdad; espero que hayamos aprendido la lección", dijo el ugetista Fernández Lanero durante una comparecencia junto a Zapico por vía telemática. "La situación es excepcional, pero no es menos importante mantener la batalla de las ideas, mantener las reivindicaciones para salir de esta situación con más derechos y mayor igualdad", afirmó el líder de CC OO.

La convocatoria de este Primero de Mayo incluirá el viernes una manifestación "virtual", discursos de los líderes sindicales, un concierto y otras iniciativas a través de internet. Entre las reivindicaciones que ayer esbozaron Fernández Lanero y Zapico está que se mantengan tras el final del estado de alarma las ayudas y medidas laborales extraordinarias aplicadas por el Gobierno para contener la destrucción de empresas y empleos. "Los sindicatos estamos negociando un tipo de ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que dé continuidad a los de fuerza mayor, para garantizar el mantenimiento del empleo", destacó el dirigente de UGT-Asturias. Y defendió, al igual que Zapico, la creación de una renta mínima vital. "Es momento de pactos y los agentes sociales vamos a dar ejemplo en la concertación con el Principado (proceso iniciado el pasado viernes), negociando un acuerdo que luego se traslade a todos los grupos políticos; pedimos ese esfuerzo a la clase política", dijo Lanero.

En opinión de José Manuel Zapico, se necesita "un acuerdo político y social de progreso que ponga los cimientos de la Asturias de 2050, con compromisos en el ámbito sanitario, políticas sociales que protejan a los colectivos más vulnerables y decisiones que fortalezcan a nuestros sectores estratégicos". El secretario general de CC OO-Asturias abogó por "relocalizar actividades industriales" y por el protagonismo de la intervención pública en la recuperación. "Si esta crisis ha revelado algo es que el trabajo es esencial, hay que ponerlo en el centro de la sociedad como elemento de cohesión", apostilló.