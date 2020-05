García Luna: "En mi caso, esta crisis ha sido una oportunidad de cambiar el negocio"

Quizás esta no sea la historia que están esperando. Pero en pleno estado de alarma, con los autónomos braceando para salir a flote, Andrea García Luna ha reinventado su negocio: "Iba mal, muy mal. Y, para mí, este momento ha sido la oportunidad para cambiar lo que tenía que cambiar". Manos a la obra. Dejó de ser tan "rígida" en su negocio: "Alma Avellana", un obrador de repostería cien por cien ecológica. Abrió la venta a particulares -hasta el mes pasado solo había trabajado con tiendas- y funcionó. Vaya si funcionó. Tanto, que ahora ella quiere devolver esa generosidad: donará al Banco de Alimentos el 5 por ciento de sus beneficios del mes de mayo. Donde otros vieron una crisis García Luna consiguió ver una oportunidad.

"Alma Avellana" nació de una desilusión. La de Andrea García Luna con su carrera: pedagogía. "No me gustaba, no quería trabajar en el sector para el que me había formado", explica de forma contundente. Así que empezó otra nueva carrera profesional: la de la repostería, en la que ya tenía cierta experiencia de sus trabajos de verano en un restaurante. Siguió formándose y decidió dar el paso de poner en marcha su negocio: un obrador, en la localidad mierense de Ujo, que reflejara su filosofía de vida. Una apuesta por los ingredientes de verdad.

"No iba mal pero, justo antes del estado de alarma, había estado en una feria en Bilbao y fue un desastre", reconoce. Volvió "empufada y muy desanimada, estaba en una situación límite mental y económicamente". "Me dije 'tengo que cambiar algo'". Y todo sucedió muy rápido. Al día siguiente llegó el decreto del Gobierno y la ventana que se abrió en su negocio: las ventas a particulares. La suya es una actividad que se libró de los recortes impuestos a otras. La alimentación salvó los muebles y, como servicio esencial, pudo continuar con sus puertas abiertas durante estas semanas de confinamiento. Un alivio para todo un sector.

"Hasta ese momento solo había trabajado con varias tiendas, pero me vi obligada a cambiar el 'chip'". Empezó a ofertar varios servicios, como los desayunos a domicilio. Y todo empezó a ir rodado. En plena crisis consiguió reinventarse y que su negocio saliera a flote. Ahora hace envíos a toda España: "Me sorprendí de lo bien que me fue, de la respuesta de la gente. Y como tengo esta cabeza que nunca deja de dar vueltas, hace unos días decidí de madrugada como compensar la generosidad que había encontrado".

Así que decidió ponerse en contacto con el Banco de Alimentos para informarles de que donará un cinco por ciento de sus beneficios para las personas que lo están pasando mal. "Podría contarte también que, como todos los autónomos, me paso algunas noches en vela. Pero prefiero hablar ahora de lo positivo que me ha dejado a mí esta crisis". Que así sea.