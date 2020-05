Los ERTE se prorrogarán más allá de junio en la hostelería y la automoción

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó ayer que sectores especialmente afectados por la crisis del Covid-19, como el turismo o la automoción, podrán mantener las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá del 30 de junio, fecha hasta la que llega la prórroga acordada por el Gobierno central con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CC OO.

La firma de ese acuerdo se formalizó ayer con la presencia, junto a los líderes de los agentes sociales, del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de otros cinco miembros del gabinete: Pablo Iglesias, Nadia Calviño, José Luis Escrivá, María Jesús Montero y la citada Yolanda Díaz. Un despliegue para ensalzar políticamente un pacto que, además de mantener las condiciones de los ERTE por fuerza mayor, permite a las empresas reincorporar gradualmente a sus trabajadores conservando rebajas en las cotizaciones sociales y mantiene la obligación de no despedir durante seis meses, aunque matizada por una excepción: sí podrán hacerlo los negocios en riesgo de quiebra.

La CEOE combatió durante las negociaciones la continuidad de esa cláusula al considerar que pondrá en riesgo de cierre a muchas empresas. Finalmente, la patronal la aceptó, aunque no sin tensiones internas. El presidente de la patronal asturiana FADE, Belarmino Feito, expresó ayer su apoyo al presidente de CEOE, Antonio Garamendi. "Es cierto que no es el mejor acuerdo, pero sí el único posible en estos momentos. La importancia no está tanto en el pacto en sí, como en lo que logramos evitar si no hubiera un acuerdo, en unos momentos en los que el consenso debe ser la principal palanca para afrontar la situación", dijo Feito.