Sonia Soto: "Esto es un nuevo comienzo; debemos renovarnos y superar dificultades"

"Esto es un nuevo comienzo y debemos hacerlo bien. Tenemos que superar todas las dificultades y renovarnos. Esto es lo que hay que hacer y debemos hacerlo todos". Sonia Soto, dueña de una zapatería infantil y de mujer en Bermúdez de Castro (Oviedo), reabrió ayer su tienda por vez primera desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. "Tuvimos muy mala suerte. Ha sido una gran faena que la pandemia nos golpeara entre marzo y mayo, que para nosotros es una temporada muy fuerte de ventas. Quizá la campaña de las comuniones seamos capaces de recuperarla más adelante pero la del día de Ramos está totalmente perdida y el producto se quedó sin vender"

El tiempo de inactividad lo ha aprovechando para algunas reformas en el la tienda, con ocho años de antigüedad: "Pintamos y cambios la iluminación entre mi marido y yo. No reformamos mucho porque llevábamos dos meses sin hacer caja. Pero pensamos que hay que dar un nuevo giro y debemos actualizarnos. También aprovechamos para desinfectar toda la tienda", explicó ayer desde su zapatería de barrio.

Ayer reabrió el establecimiento (la semana pasada prefirió no hacerlo, aunque se permitía si se operaba con cita previa) y el resultado fue esperanzador: "Estoy muy contenta de cómo ha ido la jornada. Hemos recibido visitas de clientes que han vuelto, han venido otros que no conocía y hubo consultas por Internet. Sólo atendemos a los clientes de uno en uno, y de dos en dos si es un progenitor con un niño. Estamos con mascarilla, ofrecemos guantes, calzas y geles, y tenemos mascarillas. Para que los niños no se asusten (como ocurrió esta mañana con una niña de veinte meses) he decorado algunas mascarillas con adornos infantiles y lacitos con colores muy vivos".

La buena respuesta de la clientela en la primera jornada desde el cierre forzoso del negocio la atribuye en buena medida a los artículos infantiles. "Los adultos pueden esperar, pero los niños crecen rápido y necesitan nuevo calzado. La mejora del tiempo también ayuda porque con el aumento de las temperaturas los niños ya no pueden seguir con el calzado de invierno", declaró.

Sonia Soto defiende el comercio de barrio ("Damos vida al extrarradio. Si todo el comercio se concentrara en el centro, sería desolador para el resto de la ciudad") y pronostica una intensa campaña de rebajas este verano: "Hay mucha mercancía sin vender y, salvo que ahora y hasta julio vendamos de modo tremendo, lo previsible es que este año haya unas rebajas muy abundantes, con mucha oferta y variedad en artículos, modelos y colores, Aunque se guardará lo que se pueda para otro año, lo que es moda vale más liquidarlo en rebajas intentado al menos cubrir el coste. Compramos con un año de anticipación y a fines de julio me llega el calzado para el invierno".