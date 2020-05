GAM vuelve a pérdidas por el impacto de los tipos de cambio

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) volvió a pérdidas en el pasado trimestre tras haber cerrado con beneficios (40 millones) el último ejercicio. Entre enero y marzo la empresa tuvo un resultado neto contable negativo de 3,8 millones frente a un beneficio de 6,4 millones en el mismo periodo de 2019. GAM explicó que estas pérdidas obedecen de forma muy relevante a la devaluación de algunas monedas de Latinoamérica, donde la multinacional tiene sedes, lo que ha causado unas diferencias de cambio negativas de 2,6 millones. Estos resultado no tienen impacto en la caja de la sociedad, explicó GAM. La empresa facturó el 3% más, hasta los 33,7 millones, y el resultado operativo ("ebitda") decreció el 16%, hasta los 8,3 millones, lo que no incluye algunos recortes de gasto desde abril. Entre abril y mayo apreció una mejora de su actividad, informa J. C.