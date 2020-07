Solo se concederá la mitad de peticiones del ingreso mínimo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que la Seguridad Social tramita ya 510.000 solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV) pero que la experiencia señala que solo superarán los requisitos cerca del 50 %.

En una entrevista en Antena 3, Escrivá ha avanzado que en tan solo tres semanas ya se han tramitado medio millón de solicitudes y ha reconocido que quizá en los primeros días pudo haber algún problema "anecdótico" en la resolución de las peticiones o algún caso individual, pero que la "vía telemática ha funcionado muy bien".

No obstante, ha incidido en que del total de solicitudes, las otorgadas no superarán el 50 %, según experiencias previas, ya que no cumplirán los requisitos.

Por otra parte, ha señalado que el ministerio está trabajando con las CCAA para que éstas les remitan sus diferentes ingresos mínimos y ver cuántos cumplen las condiciones, mientras que con los Ayuntamientos, la Seguridad Social está negociando un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El ministro también ha insistido en que "evidentemente" la crisis del empleo ha tocado suelo y empieza la recuperación y ha recordado que así lo demuestra que de 3,4 millones de trabajadores en un ERTE a finales de abril se hayan recuperado casi 2 millones, el 60 %, y que de 1 millón de empleos destruidos se hayan reactivado cerca de 600.000.

Escrivá ha reiterado que el Gobierno valorará en su momento si decide volver a prolongar las condiciones de los actuales ERTE hasta finales de año, pero se ha mostrado optimista frente a la recuperación de los sectores más castigados, como el turismo.

Sobre la nueva imposición que baraja el Ejecutivo para esta legislatura ha recordado que el plan presupuestario enviado a Bruselas en febrero ya contempla nuevas figuras tributarias (en referencia a la tasas digital y financiera) y ha negado que se vaya a crear un impuesto a los ricos.

El ministro ha dejado claro que hay que atajar los beneficios fiscales que se dan en todos los impuestos, ya sea el impuesto de sociedades, el IRPF o el IVA y ha aseverado que el ajuste que está previsto en el IRPF "es muy específico y limitado".

El plan presupuestario del Gobierno de coalición contemplaba la subida de 2 puntos en el IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para las superiores a 300.000 euros.

"España renuncia a casi 70.000 millones de ingresos por exoneraciones fiscales en todas las figuras impositivas", ha zanjado.