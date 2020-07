EDP solicita el cierre de la central térmica de carbón de Soto de Ribera

La compañía energética portuguesa EDP solicitará en las próximas fechas el cierre de su central térmica Soto 3, el único grupo de carbón que pervive en su emplazamiento de generación de Soto de Ribera y que no produce energía desde hace un año por la pérdida de competitividad en precio de las instalaciones de generación con carbón. EDP también anticipará la clausura de la central térmica de Sines, en Portugal.

Para los otros dos grupos de carbón que la compañía tiene en Asturias (Aboño 1 y Aboño 2, ambos en Carreño), la compañía sigue adelante con sus planes. Aboño 1 será transformado para la quema de gases siderúrgicos a partir de 2022 y Aboño 2 se mantendrá como apoyo ante cualquier situación de "indisponibilidad".

En el emplazamiento de la central de Soto de Ribera, EDP está estudiando el desarrollo de proyectos innovadores para el almacenamiento de energía, caso de las tecnologías del hidrógeno.

El grupo portugués confirmó que "los cambios en las centrales de Aboño y Soto no supondrán pérdida de empleo".

La decisión, encuadrada en la estrategia de descarbonización del grupo EDP, "se adopta en un contexto en el que la producción de energía depende cada vez más de fuentes renovables", dijo esta mañana el grupo luso. "Además, con el incremento constante de los costes de producción con carbón y la mayor competitividad del precio del gas natural y las centrales de ciclo combinado, las perspectivas de viabilidad de las centrales de carbón han disminuido de forma drástica", señaló la antigua HC.



"Los proyectos alternativos presentados no eran suficientes"

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha explicado hoy que sí se han presentado proyectos alternativos al cierre de las térmicas de Lada y Soto de la Barca por parte de EDP, pero los mismos no son satisfactorios, ya que en Asturias hay mayor escasez de recursos renovables para instalaciones de eólicas y solares que otros territorios de España donde se han presentado proyectos alternativos de este tipo, que son la prioridad de estas empresas.

Además, ha indicado que estas instalaciones de energías renovables generarán empleo durante su construcción pero no después, por eso en la región han considerado insuficientes estos proyectos. Aún así ha querido dejar claro que están "en continua comunicación para lograr alternativas". "Algún proyecto y alguna iniciativa hay. No son suficientes, pero vamos a seguir insistiendo", ha manifestado el consejero, que ha asegurado que "habrá más proyectos". "Desde el Principado debemos ser cautos y prudentes y no hacerlos públicos hasta que las compañías así lo decidan", ha remarcado.

Así, ha negado que el Gobierno asturiano haya dejado "abandonados a su suerte a los territorios en los que estaban instaladas las térmicas" y han reivindicado constantemente planes alternativos. Ha añadido que la única térmica que va a quedar abierta en España es la de Aboño II en Asturias.

Fernández ha respondido este martes en el Pleno parlamentario a una interpelación y varias preguntas sobre el cierre de las térmicas de Lada y de Soto de la Barca. El primero en hacerlo fue el diputado del PP, Álvaro Queipo, a quien el consejero ha reprochado que dé siempre la vuelta a las cosas para culpar al gobierno de lo ocurrido. En ese sentido ha recordado que el cierre de Lada se anunció con el Gobierno del PP en Madrid.

El consejero ha defendido la labor reivindicativa del Gobierno asturiano para reclamar alternativas a esos cierres y ha recordado los escenarios en los que se han llevado a cabo esas propuestas y reivindicaciones.

"Con el mantenimiento de nuestra posición de exigencia firme hemos conseguido que existan fondos, hay una fuerte presión institucional de esta junta sobre las empresas para que hagan planes alternativos", ha insistido el consejero, que ha manifestado que la relación con el Ministerio es "fluida y continua y entienden las reivindicaciones de Asturias".

Además ha manifestado que si es cierto que los precios de la energía van a bajar con la entrada de las renovables, Asturias va a exigir que esa bajada repercuta en la industria de la región.