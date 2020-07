El Gobierno rebaja las condiciones del fondo de rescate al que opta Duro Felguera

El Gobierno presentó ayer la letra pequeña del fondo de rescate para grandes empresas consideradas como estratégicas que estén pasando por graves problemas económicos derivados de la pandemia del coronavirus y por el que ha mostrado un gran interés la ingeniería asturiana Duro Felguera. El Ejecutivo ha rebajado los requisitos inicialmente previstos, lo que podría hacer que la ingeniería asturiana encaje finalmente en el perfil tal y como ansía su dirección. La propia Duro considera que cumple de sobra con lo exigido y tiene las puertas abiertas de par en par a que el Estado entre en su accionariado.

Entre los requisitos que plantea el Gobierno figura el no ser considerada como una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 y que no podrán optar a este rescate aquellas compañías que hubieran solicitado un concurso de acreedores o que estuvieran a esa fecha pasando por él. No es el caso de Duro. Es más, la ingeniería defiende que sus resultados financieros a finales de ese año fueron positivos. Cerró el ejercicio con unos beneficios de 10,98 millones, logrando dejar atrás las pérdidas por valor de 119 millones que había cosechado en 2018.

Los solicitantes de esta mano amiga también deben justificar que un cese forzoso de su actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional. La empresa ha de estar al corriente de los pagos tributarios y a la Seguridad Social y no haber sido condenada mediante una sentencia firme por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos o fraude. Para rematar deberá demostrar también su viabilidad a medio y largo plazo. Será ese el punto que tenga más difícil de justificar Duro Felguera, que está ahora mismo elaborando su plan estratégico para los próximos años y a la vez negociando con los bancos -a los que ha reprochado en varias ocasiones que no le estén dando los avales necesarios para poder optar a grandes contratos de obras- para que le den la estabilidad financiera que necesita. Sí que puede justificar la ingeniería que a raíz de la crisis sanitaria ha tenido que poner en marcha un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con el que capear el temporal. Por el momento, comentó ayer la propia compañía, no tiene previsto ir más allá en los ajustes laborales, con lo que descarta que pueda haber despidos. Y asegura que cuando el actual expediente esté próximo a finalizar se valorará si se prolonga o decae.

El fondo de ayuda está dotado con 10.000 millones de euros y será gestionado por un consejo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Las propias compañías tienen que solicitarlo. Duro ya ha dado ese paso. Públicamente, mediante un comunicado que divulgó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y también en privado. El consejero delegado de la ingeniería, José María Orihuela, ha mantenido ya alguna reunión con miembros de la SEPI para trasladarles el interés y estudiar si la compañía encaja en el perfil.

Este mecanismo de ayuda va a articularse mediante la concesión de préstamos participativos, deuda convertible o también participaciones sociales. El importe mínimo será de 25 millones por compañía, salvo en casos excepcionales y que estén debidamente justificados. Mientras que el techo no podrá superar el patrimonio neto que la empresa tenía a 31 de diciembre de 2019.

Duro no es el único grupo que ha mostrado su interés por estas ayudas. La aerolínea Iberia, muy golpeada por el parón que ha sufrido el sector turístico, podría ser otra de las que acabe pidiendo el rescate para salir del bache. También se ha especulado con que el grupo Globalia -dueño de Air Europa, Halcón Viajes y de la cadena de hoteles Be Live- podría reclamar estas subvenciones para poder sobrevivir.