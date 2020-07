Podemos urge a Barbón a "hacer los deberes" con los fondos verdes

La portavoz de Podemos en la Junta del Principado, Lorena Gil, criticó ayer que el Ejecutivo regional del socialista Adrián Barbón no haya tenido en cuenta la participación ciudadana al elaborar el informe sobre el impacto de la transición energética en Asturias, un diagnóstico que formará parte de la documentación en la que se apoyará la región para pedir un trato preferente en el reparto de los llamados fondos verdes, el dinero que la Unión Europea (UE) y la Administración española destinarán a los territorios más afectados por los cierres de térmicas y minas de carbón. La parlamentaria de Podemos criticó que, por ejemplo, no se haya recabado la opinión del tejido asociativo de las comarcas donde se cerrarán centrales eléctricas. El documento, dijo Gil, ha de servir para que Asturias acceda a los fondos verdes, dineros que, a juicio de Gil, "no pueden ser unos fondos mineros 2.0". "En Asturias ya sabemos lo que es despilfarrar subvenciones millonarias", dijo en referencia a los anteriores fondos mineros. Ahora "el Gobierno asturiano tiene deberes, y tiene que hacerlos rápido y bien" a través de proyectos "concretos y viables". Gil expresó su preocupación por el hecho de que todos los proyectos conocidos hasta ahora proceden del sector privado y se preguntó por qué el Principado no ha concretado ninguno público.